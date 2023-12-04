侯康力挺台南七股居民　連署反對不當種電

國民黨2024候選人侯友宜、副手候選人趙少康（右二）前往台南七股區關心太陽光電發展現況，並當場簽署“反不當種電”連署。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台南12月4日電／中國國民黨2024候選人侯友宜、副手候選人趙少康今天前往台南七股區關心太陽光電發展現況，並當場簽署當地居民發起的“反不當種電”連署，侯友宜承諾，若當選將重新盤點所有問題，該還給漁民的公道，一定會還。



侯友宜與趙少康下午在國民黨前台南市議員謝龍介等人陪同下，前往七股區溪南里的光電案場瞭解設置現況，多名七股區里長到場表達訴求。



《中央社》報導，謝龍介表示，民進黨政府極力推動漁電共生，但在七股區變成到處亂種電情況，漁民生計受影響，最後變成“魚死電生”，光電案場衍生利益糾紛也造成亂象，已引起不少民眾反感。



七股區三股里長黃仙立說，七股區綠能發電裝置容量已超過1GW，比其他任何一個縣市的總量都來得高，不符合比例原則，對七股不公平，七股人也希望有其他發展空間，自“民國107年”（2018年）開始不斷到市政府、市議會陳情，甚至兩度北上“行政院”、“立法院”表達訴求，希望讓七股土地有喘息空間。



黃仙立表示，接下來的“總統”大選仍讓七股人感到惶恐，深怕又有變數，因此由七股里長聯會及七股居民自救會發起“反不當種電”連署，希望喚起大家響應，保護七股土地。



趙少康說，全球有20多個國家日前在杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，要求2050年前將世界核電產能提高到2020年水準的3倍，代表民進黨政府全力反核的做法已違反世界潮流。



侯友宜表示，現在看到許多所謂漁電共生，魚死了一堆、生態被破壞，沒有考慮到漁民生計，後續還有光電產生的效應等問題要面對，但政府卻沒看到，而且政府要用燃媒、燃氣來取代核能，違反國際趨勢，能源政策錯誤將導致台灣經濟崩盤。



侯友宜強調，光電綠能還是要做，但不能破壞良田、魚塭，也不能集中在某個區域讓人民不能生活，若未來能當“總統”，將重新盤點所有問題，該還給漁民的公道，一定會還。