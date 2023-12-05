中評青年直擊徐記生產線 感受“智”升級

中評青年東莞訪問團一行與徐福記創始人及相關負責人合影（中評社圖片） 中評社東莞12月5日電（記者 盧哲）“徐福記沙琪瑪主要是由新鮮雞蛋和面粉精製而成，沙琪瑪的整體工藝是從蛋液乳化開始，雞蛋從出生到使用不超過14天，全公司每天超過1000000顆新鮮雞蛋的使用量，其中1/3用量在沙琪瑪車間。徐福記沙琪瑪使用農場直供鮮雞蛋加全麥特高筋面粉，不加一滴水，對產品品質、安全有更高的要求……”中評青年東莞訪問團11月30日來到位於東莞的徐福記國際集團主要的生產基地，參觀了沙琪瑪的生產車間。



聽取負責人講解的同時，從二樓參觀通道處的玻璃窗台望向徐福記沙琪瑪生產車間，可以看到色澤金黃的沙琪瑪整齊地排布在輸送帶上進入自動化包裝……自動化生產線高效運轉，每一段的自動化設備在車間內有條不紊地工作著。沙琪瑪車間工人寥寥無幾，沙琪瑪蛋液間、沙琪瑪成品切割區已經實現無人操作。



在生產線末端，徐福記產品轉運區域也基本屬於“無人區”，區域內只能看到碼垛機器人機械臂高效地將產品裝進箱子，自動噴碼機器對箱子進行噴碼，一台台智能搬運機器人按節奏運輸……完成了產品從包裝到裝運到車的全部工作。



談到徐福記參訪感受的關鍵詞，首先是“智造”。