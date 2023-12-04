雲林青年事務諮詢委員開議　縣長張麗善聆聽

雲林縣政府4日在縣府舉辦“第2屆青年事務諮詢委員會”首次委員會議，召集人縣長張麗善（前左四）與新上任青年委員商討觀光旅遊、運動扎根、舊城活化等提案。(照:張麗善臉書) 中評社雲林12月4日電／雲林縣政府今日召開第2屆青年事務諮詢委員會首次委員會議，召集人、縣長張麗善出席與新上任21位青年委員商討涉及觀光旅遊、運動扎根及舊城活化等提案，會中提到未來是否可能規劃“雲林高鐵耶誕城”，張麗善允諾會好好評估。



縣長張麗善今與21名新上任青年委員商討觀光旅遊、運動扎根、舊城活化等提案，會後再參訪虎尾鎮社會福利綜合館、土庫鎮教師研習中心，聚焦雲林近年來重大公共政策推動情況。



張麗善表示，推動青年參與公共事務、關注青年發展、傾聽青年聲音，是她最重視的一環，縣府以改制勞工處成立勞動暨青年事務發展處、設置雲林縣青年事務諮詢委員會作為起點，就是希望讓青年回流、在地深耕，打造雲林成為青年宜居城市。



張麗善提到，一個具可行性、有共識的青年提案是能被有效推行的，例如第1屆青年委員王毓琦“增加雲林與日本締結友好城市及青年交流”、林佳萱“建請強化國中小推動食農教育機制”2項提案，最後都由縣府加以實現。



“青年的聲音，縣府都會用心聆聽”，張麗善強調，青年事務諮詢委員會是一個重視團隊合作、利他、實際作事的行動團隊，縣府會穩健伴隨青年一起成長，期待更多青年加入建設家鄉行列，提供更多元化、年輕化建言。



張麗善也在臉書發文表示，雲林縣青年事務諮詢委員會已經邁入第二屆了，今天首次與第二屆的青年委員們開會，看見這麼多青年朋友對雲林縣有很大的期許，我也希望能聽聽這些年輕人的聲音，因為年輕朋友往往有更新穎、更多元、甚至更活潑的規劃，希望透過他們的建議一同打造更美好的雲林。



張麗善提到，推動青年參與公共事務、關注青年發展、傾聽青年聲音，是她最重視的一環，縣府以改制勞工處成立勞動暨青年事務發展處、設置雲林縣青年事務諮詢委員會作為起點，就是希望讓青年回流、在地深耕，打造雲林成為青年宜居城市。



張麗善強調，雲林縣雖然是農業大縣，但在觀光方面我們也是努力在推展，也希望農業大縣能超越傳統，變得更活潑、更亮眼，我也會傾盡全力來滿足青年朋友的需求，讓更多青年朋友因為雲林縣的改變而回到家鄉，希望各項青年友善措施推展，有越來越多青年一起加入，讓雲林越來越年輕，更有活力！