賀歲檔定檔影片增至68部

中評社北京12月4日電／據證券日報報導，截至12月3日18時，賀歲檔（11月24日至12月31日）票房已達8.4億元，定檔影片數量增加到68部。



燈塔專業版數據分析師陳晉向《證券日報》記者表示，全國電影市場迎來賀歲檔，賀歲檔包括了聖誕節、跨年夜等特殊檔期。他表示：“今年賀歲檔影片陣容豐富且頗具實力，預計有望衝擊50億元票房，我們期待也能誕生多部票房爆款。”



截至目前，2023年賀歲檔定檔影片數量未能超過2019年賀歲檔上映的79部。盤古智庫高級研究員江瀚認為，賀歲檔影片數量在接下來的一個月內或繼續增加，這是由於此前積累了大量電影等待上映，且國慶檔結束後，最有吸引力的檔期就是賀歲檔。



陳晉認為，定檔的國內影片中，《三大隊》《潛行》《金手指》《一閃一閃亮星星》《年會不能停！》熱度較高。進口片《海王2：失落的王國》的前作《海王》曾在賀歲檔獲得20億元以上的超高票房，因此受到市場期待；經典動漫IP系列電影《名偵探柯南：黑鐵的魚影》在日本的本土票房已超138億日元，大幅刷新柯南劇場版票房紀錄，在中國也有很高的影響力；《愛樂之城》等即將重映的經典電影也受到關注。



值得一提的是，如果今年賀歲檔能突破50億元，可能創下十年內賀歲檔票房新紀錄。燈塔數據顯示，從2014年到2023年的十年時間裡，衹有2017年賀歲檔突破50億元大關，達到52.62億元。



陳晉介紹，賀歲檔曾經是全年最炙手可熱的檔期。2010年到2012年的國產片票房冠軍均誕生於賀歲檔。分別為《讓子彈飛》《金陵十三釵》《人再囧途之泰囧》。但在此之後，全年票房冠軍就基本出自春節檔、暑期檔和國慶檔。2017年以後賀歲檔票房體量有一定下滑。



艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅向《證券日報》記者表示，賀歲檔“爆款”近年有所減少，一方面是由於市場分流，另一方面緣於競爭激烈。



業內人士認為，從題材上看，懸疑電影有望出現新的黑馬。據記者不完全統計，歡喜傳媒、光線影業、中國電影、貓眼娛樂、阿里影業、上海電影等多家上市公司均參與出品了今年進入年度票房前十的幾部懸疑電影。