北交所成交額進一步放大

中評社北京12月4日電／據人民網報導，11月份，北證50指數上漲27.54%，成交額1739.98億元。上周（11月27日至12月1日），北證50指數下跌6.72%，收於922.51點，成交額942.32億元，較前一周成交額599.93億元進一步放大。



市場人士認為，本輪行情是北交所設立以來，第一次經歷蓄勢、上漲、下跌周期的行情，第一次使市場“出圈”、引發市場熱烈討論的行情，第一次階段性流動性水平受到各方認可的行情。



方正證券首席策略分析師曹柳龍對《證券日報》記者表示，北交所與上交所、深交所、新三板及區域股權市場共同構成了我國多層次的資本市場體系。北交所在其中起到上接滬深兩市，下引新三板的作用。北交所既具備場內市場的規範性與高流動性，也繼承了原新三板精選層服務於中小企業的“基因”，在我國市場體系中發揮著獨特作用。



自9月1日證監會發布《關於高質量建設北京證券交易所的意見》（以下簡稱“深改19條”）以來，北交所打新申購熱度回升，活躍市場的目標已初見成效。北交所市場9月份、10月份、11月份分別新增上市公司6家、3家、8家，首日漲跌幅均值達111.85%。



上述市場人士對記者分析，當上市公司數量達到一定規模、流通市值超過1200億元時，往往會催生一輪市場行情。同時，本輪北交所行情是在宏觀環境趨穩回升的背景下，改革舉措逐項落地扭轉預期、生態逐步改善提振信心的連鎖正向反饋。



“本輪行情總體是一個估值修復的行情，與投資者信心、情緒高度相關。盤面看，個別時段走出了估值修復的獨立行情，但總體與滬深市場保持同頻共振。”市場人士認為。



曹柳龍認為，北交所投資者適當性要求與科創板相近，漲跌幅限制範圍相較於創業板、科創板更大，叠加市值普遍偏小，市場波動較大，適合於高風險偏好投資者。參考小盤指數，北證50指數換手率中樞低於國證2000指數與科創50指數。近期“賺錢效應”顯現後，北證50指數換手率合理範圍可參考小盤指數，長期流動性處於較高水平。



在曹柳龍看來，北交所以成長風格為主，估值與創業板具有可比性，當前北交所估值仍有較大提升空間。北交所股票雖然“盤子小”，並不意味公司質量低，北交所總體的ROE（淨資產收益率）達到了9.9%，高於創業板和科創板，但市淨率PB（LF）顯著低於創業板與科創板。待換手率回歸合理區間，北交所投資機會仍值得關注。



值得關注的是，中證指數已於12月份起將北交所證券納入中證全指指數樣本空間。根據“深改19條”，證監會將豐富北交所指數體系，並支持推出ETF、LOF等產品，有助於增加流動性。證監會還將引導公募基金、私募基金和社保基金、保險基金、年金等擴大北交所市場投資。



北交所成功“出圈”以後，關注度明顯提高。機構普遍認為，北交所長期向好趨勢不改，短期回調後上漲更健康。