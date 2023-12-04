人民幣對美元匯率持續回升

中評社北京12月4日電／據人民網報導，在剛剛過去的11月份，人民幣對美元匯率呈現持續回升態勢。Wind數據顯示，在岸、離岸人民幣對美元匯率在11月份整月分別調升2.55%、2.70%，幅度較大。



具體來看，以更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率為例，從11月份開始，離岸人民幣對美元匯率即接連收復“7.3”“7.2”關口，在月末升至1美元對7.14水平左右。截至12月1日收盤，離岸人民幣對美元匯率報7.1240，同時，在岸人民幣對美元匯率報7.1275，二者均已收復“7.13”關口。



此外，中國外匯交易中心公布的數據顯示，11月1日，人民幣對美元匯率中間價報7.1778，11月30日報7.1018，11月份累計調升幅度也達到760個基點。



“近期人民幣對美元回升動能強勁”，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《證券日報》記者採訪時表示，美國通脹回落超預期，引發市場對美聯儲明年降息押注，美債利率和美元重挫，中美利差持續收窄，利好人民幣匯率表現。



如周茂華所言，隨著美聯儲貨幣政策轉向預期升溫，美元指數在近期一個月呈持續下行態勢。Wind數據顯示，11月1日，美元指數報收106.6600點，尚處於106點以上高位，但在11月30日，美元指數報收103.5064點，在一個月期間接連跌破“106”“105”“104”整數點位，累計貶值幅度約3.01%。



中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力也對《證券日報》記者分析稱，11月份美元指數貶值約3.01%，從106點高位下降至103點左右，一定程度上減輕了人民幣對美元貶值的壓力。



周茂華表示，今年9月初以來，隨著國內越來越多指標超預期，經濟修復動能持續增強，人民幣匯率預期已發生變化。另外，我國外貿展現韌性，年底前後外貿企業結匯需求有所增加，加之市場情緒逐步回暖，帶動外資趨勢流入，也對人民幣匯率構成支撐。



此外，朱克力也表示，中國人民銀行堅持匯率市場化改革方向，也有利於維護人民幣匯率的基本穩定。



11月27日，中國人民銀行發布的《2023年第三季度中國貨幣政策執行報告》（以下簡稱《報告》）顯示，在人民幣匯率方面，央行兼顧內外均衡。深化匯率市場化改革，適時上調跨境融資宏觀審慎調節參數、下調外匯存款準備金率，發揮外匯自律機製作用，強化預期引導，調節外匯市場供求，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。人民幣對一籃子貨幣匯率保持穩中有升，9月末較6月末升值2.9%，市場預期趨穩。



在下一階段貨幣政策主要思路中，《報告》就匯率方面提到，“立足長遠、發軔當前，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。”



民生銀行研究院發布的研報認為，“三個堅決”的表態釋放出強烈的穩匯率信號。2024年穩匯率政策料將持續發力顯效，並保證人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



展望後市，周茂華談道，從趨勢看，人民幣匯率積極因素持續積累，繼續看好年內人民幣走勢。從相關指數可反映出我國經濟活動復甦動能明顯增強，市場情緒呈現回暖態勢；同時，美聯儲加息接近尾聲，美國就業等指標預示其經濟前景趨緩，從美元長周期角度看，美元目前應處於或接近弱周期中。



民生銀行研究院研報認為，綜合來看，隨著我國各項政策舉措不斷發揮效應，經濟運行持續回升向好，人民幣資產將具有持續的吸引力，叠加美元指數走勢趨弱，2024年人民幣匯率有望趨勢性回升，人民幣對美元匯率大概率將回到“7”以內。