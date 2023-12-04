江蘇自主創新促進產業升級

中評社北京12月4日電／據人民網報導，走進江蘇省常州市武進國家高新技術產業開發區，江蘇恒立液壓股份有限公司高壓油缸製造基地生產線上，不同型號的擺動油缸正逐個通過出廠測試。



今年11月，恒立公司開發的3款新型擺動油缸實現量產，每年可為公司新增銷售額超1億元，更帶動產業鏈上400多家企業升級發展，推動實現產業鏈供應鏈自主可控、安全可靠。



今年3月5日，習近平總書記在參加十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時指出：“要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展”。



江蘇深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，在探索新型工業化道路上堅持自主創新，展現科技自立自強的新面貌、新成果、新作為；靠新技術激活新動能、拓展新領域、開辟新賽道。



關鍵技術協同攻關，增強產業韌性和安全水平



“油缸被視為工程機械的‘左手右臂’，擺動油缸可根據需要實現0度至360度擺動，應用於高空作業車工作框的轉動、鑿岩設備鑽臂的定位、公路設備輪胎或履帶的轉向等。”恒立公司總裁助理李冬明說。這些針對國內高空作業車、礦山設備、礦山掘進機等最新開發的油缸，測試合格後將發往徐工、柳工、中聯重科等工程機械製造商手中。



因技術難度大，擺動油缸的市場以前被外國公司壟斷。“我們與重慶大學、華東交通大學等合作，與上游供應商協同攻關，終於實現關鍵技術突破，擁有授權專利22項。”恒立公司液壓技術中心新產品開發負責人湯成建說，公司已具備年產2萬套擺動油缸生產能力，保障供應鏈自主可控。

