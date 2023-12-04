網民盼家鄉農產品產業鏈條升級　

中評社北京12月4日電／據人民網報導，隨著鄉村振興全面推進，越來越多的年輕群體關注家鄉，為家鄉發展建言獻策。“作為農業強縣，希望延長農產品加工鏈條，升級農產品加工體系，推動農產品轉型升級。”最近，河南網民小徐通過人民網“領導留言板”為周口市扶溝縣委書記建言。



小徐在鄭州上班，從事電商方面的工作，從小在周口扶溝縣農村長大，三年前考上大學，走出了村子來到省會，時刻關注著家鄉的變化。“扶溝縣作為農業強縣，農業生產體系單一，村裡很多青壯年人才往外流失，只剩下老人留守在家種地。”前段時間，小徐回村走訪之後，感慨良多。



扶溝縣享有“中國蔬菜之鄉”之美譽，黃瓜、番茄、西蘭花、辣椒等蔬菜年播種面積大，產量較高。“辣椒是扶溝縣特產，也是全國農產品地理標誌，是否可以延長農產品加工鏈條，在本地建廠生產辣椒醬？”小徐表示：“現在鮮辣椒都運輸到外地進行深加工，我們守著原材料，是否可以考慮農產品深加工，讓一產二產融合，帶動群眾在產業鏈上受益。”



同時，小徐還建議，可以增加農產品附加值，提高農產品單價，打造自己的品牌優勢，擴大生產規模，給更多人提供就業崗位，減少青壯年群體流失。



傾聽人民心聲，匯集人民智慧。就此事，扶溝縣農業農村局高度重視，表示將認真研究，並從三個方面做出政策調整：



扶持龍頭企業，帶動產業集群發展



留言回復表示，扶溝縣將積極推動龍頭企業帶動小微企業發展戰略，鼓勵大企業對小微企業提供技術支持，小微企業為大企業提供生產配套，打造產業鏈共同體，增強行業競爭力。



全力推動中小企業“專精特新”發展，通過梯度培育和引導扶持，培育一批聚集主業、創新能力強、市場占有率高、專注於細分市場的專精特新“小巨人”企業，促其逐步壯大成長為“單項冠軍”企業。



增加就業崗位，持續強化就業扶持



回復還稱，今後，扶溝縣將持續強化就業扶持，加大對增加就業崗位投資的重視，同時，還將根據縣裡農村產業發展的需要，制定針對性的農民職業培訓和再教育；此外，還會加大力度鼓勵和扶持就業崗位多的行業和企業，多方面考慮增加就業崗位。



借“智”生“才”，創新人才培養



創新人才培養是關鍵。最後，回復表示，一方面，引導涉農企業在引進高素質農民的同時，注重培養、提高現有人才能力素質，不斷優化人才隊伍結構，定期組織企業進行農民培訓和外出學習交流。另一方面，完善柔性引才引智機制，鼓勵涉農企業與高校、科研院所的專家教授建立長期掛鈎聯繫，聘請他們擔任企業的技術顧問或開展候鳥式服務，實行借“智”生“才”，讓相關專家來涉農企業進行階段性的強化培訓，手把手地幫、教、帶，讓企業員工學會學精關鍵技術，從而培育出本企業既熟練掌握關鍵技術又擁有豐富實踐經驗的人才。



“希望家鄉發展得越來越好，有更好的就業機會吸引年輕人，讓大家都留下來，給家鄉作貢獻。”小徐表示，讓鄉村“活”起來，有生命力，會有更多年輕人投入到家鄉建設。