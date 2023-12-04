揭仲研判若賴清德當選　陸520前將高壓行動

國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／中國國民黨智庫、國策基金會副研究員揭仲4日在台軍方智庫一場座談會中指出，2024大選若民進黨賴清德獲勝，甚至繼續“完全執政”，北京很有可能會在1月13日大選結果產生後到520就職日的這段期間，對台灣採取包括高強度針對性武力展示在內的高壓行動，以嚇阻新政府衝撞北京底線。同時影響就職演說的內容，要求在北京關切的議題上表明態度；更想藉此要華府表態，承諾在北京關切議題上會約束台灣新政府的行為。



根據《中時新聞網》報導，台軍方智庫、“國防”安全研究院4日下午召開“中共於台灣周邊海空域之威脅”座談會，揭仲於引言時指出，近期解放軍在台灣周邊海空域的軍事演訓，除持續提升攻台作戰能力外，還呈現出“強化對台灣海峽的法律戰”、“展示海空大兵力作戰能力”，與“演練聯合火力打擊作戰新態樣”的特性，對台灣的威脅程度明顯提升。



揭仲分析如下：



壹、強化對台灣海峽之法律戰



2022年6月13日，時任大陸外交部發言人汪文斌例行記者會答覆外籍媒體詢問時，表示“台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區”。汪文斌的發言，代表大陸官方對關於台灣海峽之“法律戰”的主要論述，並進一步主張大陸對台灣海峽享有主權權利和管轄權。



揭仲表示，大陸為支持前述主張，先是在去年8月的圍台軍演期間，片面推翻兩岸以“海峽中線”作為軍事行動分界線的“中線”默契，並宣示將常態化地在“中線”以東演訓；也自今年8月19日起，藉派戰機於台灣在“中線”以東所劃定的“限航區”內長時間停留、甚至在不同“限航區”間穿梭飛行的新模式，進一步否定台灣政府有依據自身法令，管轄台灣海峽空中交通的權力，將“中華民國”矮化為地方政府，是不折不扣的“法律戰”手段。



揭仲舉例，在9月10日當天，大陸派出3批、共6架次“殲－16”戰鬥機穿越“中線”，然後採取與“中線”平行的航向，沿途連續穿越台灣的“限航區”；還在不同“限航區”間來回穿梭飛行，包括距台灣本島比較近的R9與R11等“限航區”。



揭仲進一步說，從今年8月19日至11月30日，大陸已經有20天，派遣有人戰機與無人機，循新模式於“中線”以東飛行；其中8月19日至31日之間有4天、9月有6天、10月有6天、11月則為4天，呈現每個月5至6次的頻率。揭仲強調，此一模式與大陸海警平均每月有3到4天，會刻意派艦艇進入釣魚台周邊12海里範圍內巡弋，以建立釣魚台周邊海域新現狀的作法極為類似。



揭仲研判大陸在這個時間點於台灣海峽發動新一波法律戰，是受到習近平今年5月30日主持第二十屆中央國家安全委員會第一次會議時，所提“極限思維”的影響，想在2024年大選的結果產生前，先動手強化在台灣海峽的法律戰，以塑造對其有利的戰略態勢。

