河南：發展民族樂器產業　奏響鄉村振興樂章

中評社北京12月4日電／據人民網報導，時而低沉悠揚、時而清脆明亮，樂聲不時從古色古香的庭院傳出，琴、箏、阮、琵琶等招幌沿著青瓦白墻的村居排開。



這裡是河南省開封市蘭考縣堌陽鎮徐場村。這個僅有105戶的豫東小村，有90戶生產民族樂器及配套產品，產品涵蓋20個品種、30多個系列，年產值達1.2億元。



“我幹這一行30多年了，以前給人打工，10年前有了自家創業的想法。”墨武琴坊經營者徐雨順告訴記者，“當時村裡有一半家庭製作民族樂器，大家都看好蘭考的民族樂器產業。”



上世紀60年代，蘭考縣幹部群眾查風口、追沙源，找到了栽種泡桐這一治沙良方。如今，告別風沙之苦的蘭考，大力發展民族樂器產業，千頃泡桐成為推進鄉村振興的“綠色銀行”。



徐場村村委會主任徐永順介紹，80年代，村民帶著泡桐制成的風箱到外地售賣，因鼓風時聲音脆亮，吸引了上海民族樂器廠專家的注意。憑借透音性能好、共鳴程度高、抗熱耐腐力強等優點，泡桐被認為是製作民族樂器的上佳材料。從此，徐場村的民族樂器產業發展壯大起來，越來越多村民由木匠轉身成為琴匠。



有經驗、有資源、有市場，還得有幫手。徐雨順想到了在外地學習音樂的兒子，就勸他回來一起幹。“孩子起初不太願意。別的不講，農村給人的印象，就是環境條件差。像家門口這條路，以前一到雨天，淨是灌滿泥水的車軲轆印，出趟門兩腿都是泥，怎麼能留住人？”徐雨順說。



鄉村振興，產業興旺是重點，生態宜居是關鍵。近年來，蘭考縣打造宜居宜業和美鄉村，以農村改廁、硬化、排水、綠化、坑塘治理、美麗庭院建設等為重點，新建改建“四好農村路”122公里，集中整治150個村莊坑塘，提升改造14處污水處理廠，造林綠化2.32萬畝，獲得全國文明城市、國家生態文明建設示範縣等稱號。

