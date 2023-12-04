11月份中國物流業景氣指數為53.3%

中評社北京12月4日電／中國物流與採購聯合會近日發佈的11月份中國物流業景氣指數為53.3%，較上月回升0.4個百分點。



業務總量指數回升。11月份，業務總量指數為53.3%，繼續保持在50%以上擴張區間。隨著工業產能穩定釋放，旺季促銷提振消費潛能，快消品、能源原材料物流需求季節性回升，工業中通信設備、電氣機械、交通運輸設備、汽車及零部件製造需求增加，供應鏈上下游需求平穩增長，中國東中西部三大區域發展相對均衡，帶動物流業務量保持在高景氣區間。



新訂單指數回升。11月份，新訂單指數為53.4%，較上月回升0.6個百分點，反映出新增需求保持向好趨勢。近3個月來新訂單指數和業務活動預期指數均值分別為53.2%和57.6%，明顯好于上半年和三季度，表明物流市場需求持續恢復，行業活力增強。



11月份，物流領域固定資產投資完成額指數回升0.5個百分點，部分行業投資回升幅度較大，如鐵路運輸業、多式聯運行業和郵政快遞業固定資產投資完成額指數增幅近5個百分點。重點調研企業的用工招工崗位需求增多，11月份從業人員指數回升1.3個百分點。



大中型企業保持穩定，小微企業持續回升，市場微觀效益有所改善。11月份，企業主營業務利潤指數環比回升0.4個百分點，近3個月累計回升3.1個百分點。從企業規模看，大型企業、中型企業主營業務利潤指數有所波動但基本穩定；小型企業和微型企業主營業務利潤指數分別回升0.2和0.1個百分點，近3個月累計回升2至3個百分點左右，反映出小微型企業盈利水平和生存條件得到積極有效改善。



中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，11月份，中國物流業景氣指數繼續保持擴張趨勢，三大地區呈現均衡增長。物流活躍度有所提升，業務總量指數、新訂單指數均處於擴張區間。後期來看，企業投資勢頭較穩，預期需求保持穩定增長，企業盈利水平有所改善，物流運行企穩基礎進一步鞏固。