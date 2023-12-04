自己種　日本要減少漢方藥原料對中國的依賴

中評社香港12月4日電／日本有一種眾所週知且原料對中國的依賴超過8成的產品，那就是漢方藥。



日經中文網報導，在日本，具有藥效的植物的根、莖、葉、花、果實、樹皮等經過加工之後，會變成藥材。據業界團體“日本漢方生藥製劑協會（簡稱：日漢協）”透露，日本2020年度作為漢方藥原料的藥材有83%來自中國。如果進口中斷，沒有國家可以代替中國。



在秋田縣西北部的沿海地區，有些人正在致力於漢方藥原料的日本國產化。



“如果把花全部摘下來，收穫量會增加3成”。9月下旬，20多人傾聽了在秋田縣八峰町農林振興科工作的副課長門脅朝哉的講解。在農場裡，齊腰高的紫色桔梗花開得非常美麗。其根部含有名為皂角苷的成分，是止咳化痰的漢方藥的原料。



雖然桔梗是既耐熱又耐寒的多年生草本植物，但在日本的數量已經減少到令人擔心滅絕的程度。從福岡縣前來參加培訓的人提出的問題同樣是“也能在九州種植嗎”。桔梗好像是一種到處都有的草，但在日本很少有農戶種植。



八峰町的人們花費10年時間才使桔梗穩定出貨。



秋田縣是日本人口減少最嚴重的地區。八峰町是以農業為中心的城鎮，為了既能增加農戶的收入又能解決就業機會，門脅朝哉把目光投向了桔梗。他認為，此地以稻米為主，很少有能賣出高價的蔬菜，可以把藥材作為收入來源。



2013年開始進行試種，自2015年前後起，開始出現大力種植的農戶。收穫後經過乾燥的桔梗根被提供給以潤喉糖聞名的龍角散（東京都千代田區)。為了減輕農戶的負擔，在該公司和日本農林水產省的支援下，八峰町引入了用於收割和加工的機械，並逐漸擴大了農場。目前乾燥桔梗的年產量有望達到1噸。



八峰町找到了桔梗的日本國產化道路。但是從日本全國來看，環境非常嚴峻。



種植藥材作物的農戶在日本全國一度增至2千戶以上，但2021年減少到了1488戶。據舉辦現場研修的藥用作物產地支援協議會介紹，廠商與農戶簽訂買賣協議的談判項目在開始支援的2013年為45個，2022年衹有1個。



漢方藥積蓄治癒人體的力量需要時間。要想充分獲得藥效成分，桔梗需要種植2~3年，芍藥需要5年，黃柏需要15~20年。如果出現颱風等自然災害，努力就會白費。由於漢方藥材的種植量少，技術和專用機械也很少。



目前從中國進口的狀況令人擔憂。由於中國國內人工成本上升及對藥材的需求增加，日本的進口價格暴漲。中國還從2000年初開始一直限制部分原料的出口。由於醫用漢方藥在開處方時的藥價是定好的，因此成本率“超過5成”（日本國內大型企業）。



日本農林水產省從藥物的穩定供應和振興農業兩方面出發，推進藥材的日本國產化。現在的種植面積為500公頃左右，到2025年度的目標是提高到630公頃。將促進復合經營，在夏季和秋季迎來旺季的蕃茄旁邊培育冬季收穫的藥材當歸等。



感到依賴中國存在風險的日本企業也行動起來。



銷售“命之母”及“Naishitol Za”等漢方藥的小林製藥從2016年開始跟高知縣立牧野植物園共同研究種植技術。醫用漢方藥份額日本第一的津村（TSUMURA）在北海道的夕張建立生產、加工、保管基地，推動提高種植效率及向北海道內農戶提供技術。



漢方藥可以治療咽喉痛、過敏、月經不調等廣泛症狀。日本國內的漢方藥市場正在擴大，2021年漢方藥及藥材等的總生產金額為2086億日元，是10年前2011年的約1.5倍。漢方藥改善頭痛及壓力等功效備受關注，近年來20多歲的用戶也越來越多。



如果沒有藥材的話，確實有人會困擾。



在八峰町的門脅朝哉介紹的圃場附近，上了年紀的老人們邊說笑邊工作。他們掰下根以後，再分開，去掉筋和鬚根。清洗和乾燥是習慣用機械的年輕人們的工作。