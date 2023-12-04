本田在中國裁員900人

中評社香港12月4日電／日經中文網獲悉，本田決定在中國工廠削減約900名員工。在中國，純電動汽車（EV）等新能源汽車的需求高漲。主推引擎車的本田的銷量正在不斷減少，本田要調整生產體制。



此次裁員的是本田與中國廣州汽車集團的合資企業“廣汽本田”。廣汽本田1~10月的銷量比上年同期下滑18.5%，降至約49萬輛。目前正在實施生產調整，隨之決定裁撤在廣州市內的工廠從事汽車組裝工作的派遣員工。



本田在華銷售陷入苦戰



廣汽本田已于11月下旬向裁員對象發出通知。該公司表示將遵照法律進行處理，針對終止合同的員工，按照合同條件給予補償金。該公司的員工總數約為1.3萬人，裁員人數相當於約7%。



對本田來說，中國是與美國一樣的主力市場，提出了到2035年在中國銷售的新車全部改為純電動汽車的計劃。不過，目前本田的純電動汽車款式較少，主要銷售引擎車和插電式混合動力車（PHV），受到了中國大型純電動汽車企業比亞迪等的壓制。



陷入苦戰的日系汽車廠商不止本田一家。豐田的在華合資企業“廣汽豐田”也於7月裁減了約1000名員工。截至12月1日，豐田的另一家合資企業“一汽豐田”也實施生產調整，部分生產線已停止運轉。



銷量大幅減少的三菱汽車於10月下旬發佈消息稱，退出在華汽車生產業務。