韓政府稱中國境內尿素供應趨緊致通關延遲

中評社香港12月4日電／韓國產業通商資源部發言人崔南浩4日在記者會上表示，經過多種渠道確認中方推遲車用尿素溶液對韓出口通關流程是由中國國內供應緊張所致，與政治因素無關。



韓聯社綜合政府和業界近日消息，中國海關總署上月30日突然暫停了華企向韓國大企業出口車用尿素溶液的通關流程。韓國駐華大使鄭在浩當天在北京會見記者時曾表示，中方11月17日發佈了《中國氮肥工業協會》保供讓價倡議文件，建議限制氮肥（含尿素）出口，以優先滿足中國國內市場的需求。



韓政府認為，在境內車用尿素溶液庫存仍可供使用3個月的情況下，中方此舉對韓國供給情況影響不大。但考慮到中方2021年底限制對韓出口車用尿素溶液導致韓國面臨“尿素荒”，政府正不排除中方此次措施長期化的可能性，並正在研究應對方案。



與化肥尿素自華進口占比低於20%的情況不同，以車用尿素溶液為主的工業用尿素自華進口依賴度高達約90%。據關稅廳數據，自華進口的工業用尿素總體佔比2021年為71%，2022年降至67%。



當天，產業通商資源部、企劃財政部等相關政府部門與車用尿素溶液進口企業開會，分析國內市場情況，並共同商討在越南尋找供應鏈替代等進口渠道多元化、擴大庫存等應對方案。據悉，中國駐華使館1日已向中國發改委、海關總署、商務部和外交部發送公文，積極尋求中方有關部門的協助，以確保已在中國海關完成貨物檢疫但尚未裝船的尿素能夠順利通關。



韓產業部還通過當天在北京舉行的第五屆韓中自貿協定聯委會會議等外交渠道提出了穩定尿素供應鏈的必要性，並表示，政府已與相關行業建立了尿素供應鏈危機應對系統，今年將迅速、全面地加以應對，全力保供。