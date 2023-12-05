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國家憲法日：香港聚焦憲法與中國式現代化
http://www.CRNTT.com
2023-12-05 00:22:31
嘉賓合照（中評社 陸文煜攝）
中評社香港12月5日電（記者 陸文煜）為使社會各界加深認識國家和香港特別行政區的憲制基礎，由香港特區政府和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）主辦、勵進教育中心支持的2023年“國家憲法日”座談會與12月4日在香港會展中心舉行。座談會以“憲法與中國式現代化”為主題，香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄到場致辭，並設主題演講和對談環節。
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