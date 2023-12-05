李家超：憲法、基本法保障香港“一國兩制”

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月5日電（記者 陸文煜）​由香港特區政府和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主辦、勵進教育中心支持的二○二三年“國家憲法日”座談會4日在香港會展中心舉行。香港特區行政長官李家超在國家憲法日座談會上解讀憲法和香港特區的關係時說到，中國式現代化的道路要以憲法作保障，同樣地，香港特區走“一國兩制”這條在歷史上嶄新的道路，也一定要以憲法和基本法作為保障。



李家超致辭時表示，香港在“一國兩制”下，擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，法治傳統源遠流長，營商環境自由開放，是世界上最具競爭力的經濟體之一。這些國際化優勢的基礎和保障，就是憲法和基本法共同構成香港特區的憲制秩序。



李家超就維護中央全面管治權和保障香港特區的高度自治權作三點分享：第一，要守護好管治權，必須堅決落實“愛國者治港”。李家超說，12月10日是區議會選舉投票日。這次選舉是特區完善地區治理體系，重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，是將“愛國者治港”原則落實到特區治理架構的最後一塊拼圖，完成最後一公里。他呼籲市民踴躍投票，為建設美好社區共同努力。



第二，必須培養愛國新一代，使他們成為心繫國家、具世界視野、有能力、能擔當香港“一國兩制”發展和國家現代化建設的接班人。李家超說，今年施政報告提出積極開展愛國主義教育，除了要繼續大力推廣憲法和基本法外，還要增強市民，特別是青年對國家和中華優秀傳統文化的認同，使他們自覺維護國家統一和民族團結。政府將會全方位統籌協調，在社會建立以愛國愛港為核心，與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀，讓愛國之情紮根民心，團結一致為保持香港長期繁榮穩定作出努力。



第三，必須完善維護國家安全法律制度和執行機制。李家超指出，基本法第二十三條賦予香港特區憲制責任，自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。政府正全力準備，明年完成本地立法，並使有關法律與香港國安法聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統，建立堅強的保護盾，奠下香港繁榮穩定最堅實的基石。

