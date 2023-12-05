鄭雁雄：特區政府需按時完成23條立法

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月5日電（記者 陸文煜）​由香港特區政府和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主辦、勵進教育中心支持的二○二三年“國家憲法日”座談會4日在香港會展中心舉行。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄出席並在致辭時表示，國家安全是民族復興的根基，是中國式現代化的根本前提，維護國安是憲法規定所有中國公民的共同義務，更是特區政府必須履行好的憲制責任，香港應堅定不移實施好國安法，依法懲治危害國家安全的行為及活動，並應按時完成基本法第23條本地立法，營造良好的安全發展環境，



鄭雁雄談到，今天是香港連續第七年舉辦國家憲法日座談會，聚焦憲法與中國式現代化開展研討。對於全面把握中國式現代化憲法邏輯，推動香港更好抓住中國式現代化發展機遇，在服務國家發展大局進程中更好促進自身發展，有重大意義。他說，國家安全是民族復興的根基，是中國式現代化的根本前提，維護國安是憲法規定所有中國公民的共同義務，更是特區政府必須履行好的憲制責任。對此，鄭雁雄分享三點看法：



第一，憲法為中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，提供法律依據及根本法治保障。鄭雁雄表示，實現國家的現代化是近代以來無數仁人志士始至追尋的夢想，一直是新中國憲法的重要價值選擇。去年召開的中共二十大，闡述了中國式現代化五方面的特色、九方面的本質要求和五個重大原則等，在憲法中都找到有關規範依據，因此全面實施憲法，既是中國式現代化的應有之義，亦必將為中國式現代化提供根本依據和法治保障。



第二，憲法引領保證香港參與國家現代化建設，保持長期繁榮穩定。鄭雁雄指，香港“一國兩制”的實踐，始終是國家現代化進程中最獨特最亮麗的風景之一，又說當香港一度出現“港獨”猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行的嚴峻局面，中央依據憲法果斷出手，推動由亂到治、走向由治及興的新階段，有關實踐反映衹有牢固樹立憲法意識，堅定依靠憲法和基本法的保駕護航，才能有效保障香港長期繁榮穩定，才能在國家現代化建設中發揮香港所長，匯聚香港力量。

