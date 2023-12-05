陳冠安：柯拿走多數年輕票　對侯不是大壞事

國民黨前青年部主任陳冠安接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月5日電（記者 張嘉文）2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，中國國民黨侯友宜和趙少康的侯康配如何翻轉獲勝？國民黨前青年部主任、啟思民本基金會副執行長陳冠安接受中評社訪問時表示，藍軍現階段就是鞏固壯年票（40到59歲），讓壯年選民多出來投票，讓少部分的年輕人因討厭民進黨而可以棄白保藍，以及讓民進黨賴清德的支持者投票率稍微低一些，就有機會翻轉。



陳冠安說，三足鼎立的選局大概就是政黨基本盤的比拼，目前是形成綠4成，藍接近4成，白稍微大於2成的分布。換算成得票來看，民進黨基本盤大約600萬票，國民黨在這幾年基本盤的萎縮後大約為500萬票，民眾黨則大約200萬票上下。



陳冠安認為，在民眾黨柯文哲年輕選票非常強勢的狀況下，民進黨過往的年輕選票勢必會大幅減少，不會再出現2020年蔡英文的817萬票，最有可能是回歸到上述的600萬基本盤，國民黨想要在500萬基本盤向上提升，能爭取的關鍵，就是在30到59歲這一批選民的支持度上。所以柯拿走多數年輕選票，對侯友宜來說不會是太大的壞事。



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票當選，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲552萬票，得票率38.61%；親民黨宋楚瑜得60萬票，得票率4.26%。



陳冠安是台灣大學政治研究所碩士，長期觀察政治人物網路聲量等議題，之前曾任國民黨青年部主任，現擔任前主席江啟臣創立的啟思民本基金會副執行長，這次大選幫國民黨台北市“立委”第四選區(內湖南港)候選人李彥秀打選戰。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，近來多項民調皆顯示侯康配有追上賴蕭配，將柯盈配甩在後方的趨勢，選舉進入最後倒數39天，最終選戰結果會呈現如何？