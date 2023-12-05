快評：選戰缺乏熱度　已進入“垃圾時間”？

中評社快評／台灣“中選會”今天將就6名正副“總統”候選人的資格進行審議，之後對外說明。台灣“內政部”4日稱經查所詢對象三組、共6位的參選人資格，均符合相關規定。蕭美琴與吳欣盈的國籍爭議問題應是落幕了。



今屆台灣大選很特別，此前國民黨、民眾黨一直受困於藍白合議題，民進黨躺著選。藍白合破局後，國民黨、民眾黨各自選，三腳督確定，民進黨差不多繼續躺著選，等待收割藍白合破局後的果實。



“賴簫配”雖然是“雙獨組合”，但成配後基本上沒有去刻意挑釁大陸，沒有刻意去激化社會間的藍綠對抗。國民黨“侯康配”組成後喚回了泛藍大部分支持者，但因為選民結構問題，以及目前台灣選民“下架民進黨”的仇恨值與失望值不如去年底“九合一選舉”時那樣強烈、雙重發酵，“侯康配”支持率要趕超“賴簫配”有難度。



《美麗島電子報》2日公布的民調顯示，民進黨“賴蕭配”支持度為37.8%、國民黨“侯康配”為29.5%、民眾黨“柯盈配”為17.7%。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨現在缺的就是年輕票和中間選民票。



選戰缺乏焦點、缺乏熱度，這對選情領先者有利，有說選戰已進入“垃圾時間”。如吳子嘉所言，依照目前情況，最後30多天國民黨想逆轉勝，能轉變的機會就在“年輕票”和“中間選民選票”當中。