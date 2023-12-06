以系統觀念協同推進黃河大治理

中評社北京12月6日電／堅持系統觀念是貫穿習近平新時代中國特色社會主義思想的立場觀點方法之一。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央將系統觀念貫徹於黃河流域生態保護的全過程，成功實踐了黃河流域生態保護的協同推進大治理。



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員、北京交通大學馬克思主義學院副教授陳靜文章提出，堅持前瞻性思考，立足前沿，開創黃河治理的新局面。黃河孕育了古老而偉大的中華文明，卻一度因先天不足和後天失養展現出脆弱的生態體系，資源環境承載能力較弱、水土流失嚴重等問題凸顯。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央立足黃河流域生態脆弱的現狀，著眼黃河治理髮展的千秋偉業，提出新理念、進行新探索、作出新安排，開創了黃河治理的新局面。一方面，堅持生態優先、綠色發展的黃河治理新理念，順應自然、尊重規律，系統推進黃河流域的生態保護與修復，將生態保護、生態治理、生態建設、生態利用有機結合，從過度干預、過度利用向自然修復、休養生息轉變，提高生物多樣性，實現黃河流域生態環境全面改善；另一方面，堅守法律準則，開啟依法治河新篇章。針對生態環境脆弱這一黃河流域最大的問題，為更好地推動黃河流域生態保護和高質量發展，有效解決黃河治理存在的問題和突出困難，積極貫徹黨中央、國務院的重大決策部署，黃河保護法頒布並實施是黃河流域保護的里程碑，明確黃河流域生態大治理中各方的權責邊界和法律責任，為黃河流域生態保護和高質量發展提供了強有力的法律保障，實現黃河流域生態大治理的有法可依、有章可循。



堅持全局性謀劃，統籌協調，實現黃河治理的機制優化。為更好地協調中央和地方、黃河流域、地域之間相關權責部門在黃河治理中的職能，黨中央堅持全局性謀劃，提出建立黃河流域生態保護和高質量發展統籌協調機制，即國家統籌、流域機構統管、省級協調、部門聯合、專家咨詢為一體的黃河流域協同治理創新性機制，對央地職能、流域任務、地域職責、部門使命進行細致且明確的劃分，規範各參與主體的職責範圍；打破行政區劃與流域劃分的壁壘，突出地域之間的統籌協調，實行流域與區域相結合的黃河統籌治理模式，建立黃河流域上中下游跨地區、跨部門統籌協調、系統高效的協調機制，特別是黃河流域省際河湖長聯席會議制度的落實，實現“重大事項國家統籌+重點事項流域機構統管+相關事項省際協調合作”的流域治理模式。全局性的統籌協調既保證了各相關部門內部重點工作的完成，也實現了各部門之間工作的配合與協作，將各部門針對的制度舉措納入統一框架，進行統籌安排，形成制度合力，從而更好地實現黃河流域生態功能完整性、系統性、綜合性的保護與修復。

