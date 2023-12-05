韓正出席“2023從都國際論壇”開幕式

12月4日，國家副主席韓正在廣州出席“2023從都國際論壇”開幕式並致辭。論壇首先宣讀了習近平主席賀信。（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，國家副主席韓正4日在廣州出席“2023從都國際論壇”開幕式並致辭。論壇首先宣讀了習近平主席賀信。



韓正表示，習近平主席深刻闡釋多邊主義的要義，為我們維護和踐行真正的多邊主義指明了方向。當前形勢下，我們比以往任何時候都更需要堅持多邊主義的核心價值和基本原則，踐行共商共建共享的全球治理觀。



一要在求同存異前提下和平共處，在平等交流過程中融合發展，在相互借鑒基礎上共同進步。在人類命運共同體理念指引下，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建“一帶一路”。



二要在協商共識基礎上，推動全球治理朝著更加公平合理方向發展，為世界注入更多穩定性和正能量。反對霸權主義和強權政治，反對借多邊之名行單邊之實。



三要堅持全球化正確方向，反對保護主義和“脫鈎斷鏈”，做大互利合作蛋糕，為世界經濟復甦注入更多動能。堅持對話協商，推動政治解決熱點問題，共同應對風險挑戰。



韓正強調，中國是多邊主義的倡導者，更是實踐派，正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。我們堅持走和平發展道路，堅持高質量發展、高水平開放，願同各國攜手共創人類更加美好的未來。



黃坤明出席開幕式。



論壇由中國人民對外友好協會、澳中友協、廣東省人民政府及世界領袖聯盟共同主辦。40多國前政要、國際組織負責人以及外國駐華使節、專家學者等圍繞“多邊主義：更多交流、更多包容、更多合作”主題開展深入研討。



