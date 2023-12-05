中國駐孟使館向孟加拉國捐贈“智慧教室”

捐贈“智慧教室”移交儀式現場。（來源：中國駐孟使館供圖） 中評社北京12月5日電／據新華網報導，中國駐孟加拉國使館3日向索菲爾烏丁中學捐贈“智慧教室”。中國駐孟加拉國大使姚文、錫萊特專區副區長賈希姆、索菲爾烏丁中學校長艾哈邁德及師生代表等近千人參加捐贈“智慧教室”移交儀式。



姚文在講話中表示，中孟擁有上千年友好交往歷史。我們常說中孟兩國是好鄰居、好朋友、好夥伴。兩國關係的根基在人民。兩國友好的未來在青年。中國駐孟使館真誠希望通過“智慧教室”，為錫萊特的青少年打開一扇科技之窗，架起一座信息橋梁。他勉勵同學們珍惜韶華、努力學習，為實現“智慧孟加拉國”夢想、傳承中孟友好貢獻力量。



艾哈邁德代表師生衷心感謝中國駐孟使館，表示將深深銘記中國人民對孟加拉國人民的友好幫助，教育學生懂得感恩，用實際行動傳承孟中友好。



據介紹，此間“智慧教室”是中方向孟捐贈的第二個智慧教室，由中國華為公司提供設備和技術支持。



華為南亞區域總裁兼孟加拉國首席執行官潘俊峰表示，在這場技術變革中，華為認識到技術的力量是實現建設“智慧孟加拉國”目標的唯一選擇。多年來，華為致力於通過培養孟數字化人才推動孟數字技術發展。未來公司也將繼續為孟加拉國教育部門的數字化而努力。