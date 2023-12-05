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王毅集體會見歐盟及成員國駐華使節
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2023-12-05 09:31:48
（來源：新華社）
中評社北京12月5日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。
王毅表示，在雙方領導人親自關心和戰略引領下，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢。雙方即將舉行中歐領導人會晤，就中歐關係中的戰略性、全球性議題深入交流，為中歐關係指方向、畫藍圖、提信心、增動力。雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功。
歐盟駐華代表團團長和各成員國駐華使節表示，歐方致力於發展建設性和穩定的歐中關係，願同中方堅持相互尊重、保持接觸對話。
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