侯康搶年輕票戰略　鈕則勳提議善用這2人魅力

針對國民黨侯康配如何找出開拓中間與年輕選票的戰略，學者鈕則勳在臉書發文提出建議 。(照:鈕則勳的行銷扭一下粉專) 中評社台北12月5日電／2024大選開打，根據民進黨候選人賴清德近日頻打中國國民黨候選人侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲的兩岸論述等舉動，文化大學廣告學系主任鈕則勳4日發文表示，賴似乎還是主打“抗中保台”，其鞏固基本盤的舉動，反而成為侯康配機會。他指出，侯康要找出開拓中間與年輕選票的戰略，包括與台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕分進合擊，藉由2人魅力與施政績效，爭取選民支持，仍有機會拉近與賴蕭差距。



鈕則勳昨天在臉書提到，賴蕭配近來還是走鞏固基本盤的路線，從賴清德一直打侯、柯的兩岸論述及自己不分區“立委”的安排上，似乎還是主打“抗中保台”。



鈕則勳認為，賴蕭似乎對於基本盤的鞏固與催票的考慮，已遠勝於開拓中間及年輕族群選票，因2人純綠的組合，要拓展中間選票確實也不容易，還不如退而求其次鞏固基本盤。



鈕則勳指出，抗中保台無法開拓中間選票包括：一、去年選舉使用時大敗選，很顯然這張牌邊際效益遞減；二、這次的大選沒有像2020年大選般的，在環境因素上有利於抗中牌操作、類似“反送中”的大事件能加以催票，啟動“芒果乾效應”；三、頻頻使用這張老梗牌，更突顯出賴蕭配也面臨無牌可打的局面。



對此，鈕則勳表示，侯康配只要能找出開拓中間與年輕選票的戰略，還是有拉近與賴蕭的差距，啟動藍綠政黨對決。



鈕則勳建議，侯康要與能拓票的蔣萬安、盧秀燕分進合擊，藉由他們的個人魅力與施政績效，爭取北部與中間與中部的中間選民，穩住北部與中部的盤面，多贏一些，來彌補南部的選票落差。



此外，鈕則勳認為，侯康可尋找能開拓中間選票、具有社會清望與高度格局的“閣揆”人選，在決戰時刻順勢公布，也加上幾位重要部會的部長人選，特別是侯一直要成立的特偵組人選，強化具有執行力或跳脫黨派的人才團隊。另外，找出幾件有真憑實據的指標性案件，集中火力猛攻，強化討厭民進黨或政黨輪替氛圍。



鈕則勳強調，侯康配若能做到以上的策略，就算“總統”選舉上仍無力回天，至少在“立法院”的席次擴張上面，藍軍絕對會有斬獲，多少能強化制衡力道。