王永慶為何投資台積電？陳文茜爆秘辛

陳文茜。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／蔡英文日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪時表示，台灣晶片製造移至美國製造，可以增加供應鏈的彈性，且能運用美國現有的資源，特別是人力資源和人才。資深媒體人陳文茜4日在政論節目質疑，美國總統都不敢說自己有足夠的半導體人才，“蔡英文應該去拜登政府上班”。陳文茜也介紹台積電成立過程，披露王永慶晚年告訴她為何投資台積電的故事。



根據《中時新聞網》報導，人陳文茜4日在政論節目《TVBS戰情室》指出，台積電是怎麼成立的？1971年石油危機，台灣百業蕭條，蔣經國認為除了十大建設之外，未來是什麼？就請他的主任秘書費驊想辦法。費驊是上海交大畢業，就找他的同學，在RCA半導體研發主任的潘文淵，就有一場很有名的“豆漿會”。潘文淵在“豆漿會”提出“半導體”，現場的人包括孫運璿第一次聽到半導體。



陳文茜提到，1973年工研院成立，至今剛好50年，當時把很多清華、交大畢業的學生送到RCA訓練，潘文淵從未拿過“中華民國”一毛錢。本來請潘文淵回來成立半導體公司，潘說他做研發，不行，一定要找製造業的，潘文淵就說一個名字，叫“張忠謀”。



陳文茜說，張忠謀家中是從上海直接到美國，跟台灣沒有關係，當時是德州儀器副總裁，1985年離開德儀，又去別的公司。潘趕快告訴台灣，機會來了！於是李國鼎就把張忠謀找回來。如果張忠謀回來的時候，若沒有工研院，沒有兵，根本沒有半導體可能。



陳文茜披露，1986年，巨無霸是TOSHIBA（東芝），TOSHIBA拿到IBM技術，被美國要求簽署20年不得發展半導體的投降合約。韓國也注意到這件事，所以1987年，三星半導體成立，台積電成立。台積電在1986年開始籌備，籌備一年，因為沒有錢，張忠謀到處找外資，衹有飛利浦願意投資。



“王永慶晚年告訴我的故事”，陳文茜說，因為台灣銀行裡面錢最多就是王永慶和何傳，蔣經國召見王永慶，請他投資台積電。王永慶說他連半導體這幾個字都不會寫！但蔣經國權威很大。王說不要叫他經營之神，他根本就不懂，是怕蔣經國。因此乖乖和何傳把台灣銀行所有存款丟進台積電。台積電上市第一天，王永慶就把所有股票賣光。



“我自己是黨外時期的人，蔡英文不是，是國民黨的人，無縫接軌變成民進黨的人”，陳文茜直言，她那時是黨外人士，爭取民主政治對抗國民黨，而國民黨當時的確是戒嚴體制，可是很在乎台灣經濟，以蒼生為念。兩個力量互相對抗，但良性循環。所以到90年代，台灣既有民主政治，又有高科技業。