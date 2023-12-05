雲南以專項整治為抓手強化基層監督

雲南省陸良縣紀委監委組織紀檢監察幹部深入基層一線，收集民情民意及相關問題線索，推動解決群眾急難愁盼問題。圖為近日，該縣大莫古鎮紀委幹部在小叠水村走訪群眾，瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，雲南省各級紀檢監察機關牢牢把握鄉村振興這個“國之大者”，以專項整治為抓手，著力解決鄉村振興領域的突出問題，“一盤棋”謀劃、一體化推進，加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，既督又戰、督戰結合，壓緊壓實責任，督促各級黨組織和相關職能部門建立健全體制機制，推動鄉村振興決策部署真正落地落實，讓群眾共享鄉村振興發展成果。



開展專項整治，破解突出問題



“我要汲取整改工作不力的教訓，認真反思，並時刻警醒自己。”今年4月，怒江傈僳族自治州瀘水市稱杆鄉政府副鄉長郭某在幹部職工大會上表示。



今年3月，瀘水市紀委監委收到駐市司法局紀檢監察組移交的關於稱杆鄉政府農業綜合服務中心落實審計反饋問題整改不力的問題線索後，立即成立核查組進行核查。



經查，去年9月，針對鄉村振興重點幫扶縣相關政策落實和資金情況審計反饋的“中華蜂養殖項目技術缺乏、中蜂存活率低，未能達到預期效益”的問題，該中心未認真組織整改，工作流於形式。最終，郭某作為整改責任領導，受到黨內警告處分，4名相關責任人受到相應責任追究。



“針對核查發現的問題，我們向稱杆鄉政府下發紀律檢查建議書，要求其舉一反三，認真查找存在的問題，切實整改到位。”該市紀委監委有關負責人表示。今年以來，市紀委監委發出工作提醒提示函15份、紀檢監察建議書12份，督促整改問題47個，建章立制21項，推動鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治走深走實。



“鄉村振興領域存在的問題折射出部分黨員幹部和公職人員思想、作風、履職上的問題。若不加以重視和解決，將影響全面推進鄉村振興戰略部署落地見效，啃食人民群眾獲得感幸福感。”雲南省紀委監委有關負責人說道。

