民眾黨為何挺韓國瑜？媒體人曝要搶韓粉選票

國民黨前高雄市長韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北12月5日電／民進黨2024候選人賴清德近日喊出，民進黨“國會”過半，就能阻止中國國民黨前高雄市長韓國瑜當“立法院長”。台灣民眾黨副秘書長許甫則表態，如果國民黨提韓國瑜當“立法院長”，民眾黨這邊一定會支持，而不會支持民進黨柯建銘。媒體人謝寒冰4日表示，民進黨2024候選人賴清德打這招沒什麼用，讓人覺得他有點黔驢技窮，連蔡英文都比他會做功課。從許甫喊這句要搶韓粉的票，加上民進黨猛打，反而覺得韓國瑜已慢慢被洗白了。



許甫2日在《大新聞大爆卦》節目表示，民眾黨如果跟國民黨在三黨不過半的情況之下，國民黨提出來韓國瑜是“立法院長”，民眾黨應該不會有什麼問題，一定會支持的！他直言，不會有大家想像說什麼綠白配，去支持民進黨柯建銘當“立法院長”。



根據《中時新聞網》報導，謝寒冰4日在《大新聞大爆卦》節目表示，其實“立院”選舉結果都還不知道？許甫為什麼現在馬上說，民眾黨會支持韓國瑜？他目的在幹嘛？他在搶票！他在搶韓粉的票！”謝寒冰強調，民進黨反而是希望大家記起四年前，是怎麼討厭韓國瑜的！經過這四年，就算當初因為民進黨的抹黑、亂搞，動員所有的媒體攻擊韓，其實韓國瑜真的慢慢被民進黨洗白了。



謝寒冰提到，最近還常常看到網路上傳，選韓國瑜，難道要一個每天睡到中午才起來的“立法院長”？“這些1450、817，你們去看看蔡英文每天早上幾點鐘睡醒？你們要不要看看蔡英文每天早上幾點鐘上班的？你們怎麼不去查查看”？



謝寒冰指出，現在打這一招，沒什麼意義、沒什麼用，反而是讓大家覺得黔驢技窮！到了最後這個階段，民進黨賴清德打的竟然是抗中保台、竟然是討厭韓國瑜？經過了四年一點長進都沒有？表示賴清德這次真的不做功課，蔡英文都還比他會做功課！賴這次選舉，去座談會、演講、溝通，好像就是空空，他上次不是講說藍白合是空？“我覺得他自己才腦袋空空”！



