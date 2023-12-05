以法治護航歷史文化遺產保護

（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據人民日報報導，老城墻、吊腳樓、黃葛古樹……位於重慶市渝中區的戴家巷，緊鄰洪崖洞景區，近些年來，經過更新改造、保護利用，來此旅遊休閑、感受山城文化魅力的遊客絡繹不絕。老舊建築煥發新生，《重慶市歷史文化名城名鎮名村保護條例》等規章的護航，功不可沒。法治，為當地加強歷史文化的保護傳承、促進歷史建築的保護與合理利用提供了更加系統全面的制度保障。



不僅是重慶市，近年來，各地聚焦“保什麼”“誰來保”“怎麼保”等關鍵問題，紛紛出台地方性法規，加強歷史文化遺產保護。從實踐來看，充分發揮法治的引領、規範和保障作用，是保護好歷史文化遺產的有效途徑，也是正確處理好城市發展和歷史文化遺產保護關係的內在要求。



截至目前，全國共有國家歷史文化名城141座，中國歷史文化名鎮名村799個，中國傳統村落8155個，歷史文化街區1274片，歷史建築6.3萬多處。隨著保護對象不斷擴充，如何實現應保盡保，做到空間全覆蓋、要素全囊括，成為必須解答好的新課題。當前，在個別地方，城鄉歷史文化保護傳承工作還存在建設性破壞屢禁不止、保護對象不完整、保護修繕不到位等情況。切實保護、利用、傳承好城鄉歷史文化遺產，必須進一步築牢城鄉歷史文化遺產保護的法治屏障。



加強法治保障，不僅需要完善法律法規，也要強化法規制度的執行。前不久，最高人民檢察院、住房城鄉建設部聯合印發《關於在檢察公益訴訟中加強協作配合依法做好城鄉歷史文化保護傳承工作的意見》，提出建立健全住房城鄉建設（規劃）部門行政執法與檢察公益訴訟協作機制。這有助於強化城鄉歷史文化保護傳承領域執法司法銜接，推動形成行政執法與檢察監督的保護合力。城鄉歷史文化保護傳承涉及規劃、建設、管理的全過程，從加強執法檢查，到發揮行政公益訴訟的督促協同優勢，推動多部門共同履職、統籌協調，將法規制度執行到位、落到實處，才能不斷提升城鄉歷史文化保護傳承工作水平。



讓城鄉歷史文化保護融入城鄉建設，既要守住法治底線，禁止破壞性地開發利用，也要依法加強活化利用。在廣東省廣州市越秀區東山口署前路，有一棟“90多歲”的紅磚洋樓，去年被評為越秀區第二批傳統風貌建築。前兩年，因為雨水多，小洋樓三層出現漏水現象，使用人不得不把三層的地磚全部撬開，重新做防水，再找來新地磚鋪上，花費不少。針對此類情況，今年7月正式施行的《廣州市傳統風貌建築保護規定》明確提出：“非國有傳統風貌建築保護責任人可以向市、區人民政府申請日常維護和修繕資金補助。”這有利於激發保護責任人的保護主動性和相關主體的參與積極性。城鄉歷史文化遺產就在群眾身邊，做好保護傳承工作應鼓勵和引導社會力量廣泛參與。及時依法解決群眾關心關注的問題，保護更有法治溫度，才能更好凝聚各方力量。



今日之中國，錦綉大地上，歷史文脈融入現代生活，山水人文交匯成現代宜居之地。以法治護航城鄉歷史文化遺產保護，在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承，統籌好發展與保護，定能更好地讓歷史文化和現代生活融為一體，讓城市留住記憶，讓人們記住鄉愁。