新華網評：“學思想”一定要“學到底”

（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華網報導，思想理論的魅力與價值，惟有扎實學習才能深刻體悟。



當前，第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育正在開展。兩個批次的主題教育，雖然時序安排有先後，主題教育的單位和人員範圍、類型、數量有所變化，但“學思想、強黨性、重實踐、建新功”這12個字的總要求不變，“學思想”作為首位任務更是要貫穿主題教育全過程。



對於如何學習，毛澤東同志曾鮮明地指出，學習一定要學到底，學習的最大敵人是不到“底”。所謂“學到底”，就是扎扎實實、學到精髓。



“學思想”，更要“學到底”，推動學習貫徹往心裡走、往深裡走、往實裡走。



往心裡走，要在“內化”上下功夫。理想信念的堅定，來自思想理論的堅定。學思想，很重要的一點，就是要通過全面、系統、深入學習，不斷從習近平新時代中國特色社會主義思想這一當代中國馬克思主義中汲取理想信念的力量。第二批主題教育要把“學思想”貫穿始終，學出堅定信念、學出絕對忠誠、學出使命擔當，在基層工作中更好地為民服務。



往深裡走，要在“深學”上下功夫。“鑿井者，起於三寸之坎，以就萬仞之深。”學習貫徹黨的創新理論如掘井汲泉，衹有鑽進去、鑽得深，才能探得源頭活水，品嘗到真理的味道。第二批主題教育，要堅持全面系統學、及時跟進學、深入思考學、聯繫實際學，在原有學習的基礎上取得新進步，加深對習近平新時代中國特色社會主義思想的理解，學深悟透、融會貫通，增強貫徹落實的自覺性和堅定性，提高運用黨的創新理論指導實踐、推動工作的能力。



往實裡走，要在“篤行”上下功夫。不懂得運用的學習，學了等於沒學。學思想，學的目的在於運用，通過學習轉變觀念、改進作風、指導工作、促進發展。面對當前錯綜複雜的國際國內形勢、艱巨繁重的改革發展穩定任務、各種不確定難預料的風險挑戰，我們必須通過學習，不斷提高運用習近平新時代中國特色社會主義思想指導解決實質問題、推動工作落實的能力。



善於學習，就是善於進步。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，對黨員幹部來說，要努力在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹方面取得實實在在的成效。