牢固樹立憲法意識　主動作為　法治港興

鄭雁雄表示，維護國家安全是特區必須履行好的憲制責任。（來源：大公報） 中評社香港12月5日電／據大公報報導，鄭雁雄在國家憲法日座談會致辭中表示，這次座談會對於全面把握中國式現代化的憲法邏輯，推動香港更好抓住中國式現代化機遇，在服務國家發展大局的進程中更好促進自身發展具有重要意義。



鄭雁雄分享三點看法，他指出，憲法為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興提供根本法律依據和根本法治保障。黨的二十大系統闡述了黨的中心任務和中國式現代化的中國特色、本質要求、重大原則，這些重要內容在憲法中都找得到相關的規範依據與制度形態。全面實施憲法，是中國式現代化的應有之義。憲法引領保證香港參與國家現代化建設、保持長期繁榮穩定。“一國兩制”得以實行、香港特別行政區得以設立、香港基本法得以制定、香港之所以能夠享有高度自治權，其根本依據正是憲法。實踐證明，衹有牢固樹立憲法意識，堅定依靠憲法和基本法保駕護航，才能有效保障香港長期繁榮穩定和健康可持續發展的權利，才能在國家現代化建設中發揮香港所長、匯聚香港力量。在中國式現代化新征程中主動擔當作為是香港必須履行的憲制責任。



按時完成23條立法



鄭雁雄指出，國家安全是民族復興的根基，是中國式現代化的根本前提。維護國家安全是憲法規定的所有中國公民的共同義務，更是特區必須履行好的憲制責任。香港應堅定不移實施好香港國安法，依法懲治危害國家安全的行為和活動，按時完成基本法第23條本地立法，營造良好的安全發展環境，為世界各地的創業者投資者來港投資興業創造更加穩定的營商環境，推動形成國安家好、法治港興的新局面。