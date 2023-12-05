李家超：完善維護國安的制度機制

李家超表示，推進中國式現代化離不開憲法的保駕護航。（來源：大公報） 中評社北京12月5日電／據大公報報導，香港特區行政長官李家超在國家憲法日座談會致辭時表示，憲法是國家的根本大法，是治國安邦的總章程，推進中國式現代化離不開憲法的保駕護航。他就維護中央全面管治權和保障香港特區的高度自治權，以鞏固香港繁榮安定作出三點分享：包括要守護好管治權，必須堅決落實“愛國者治港”；必須培養愛國新一代，使他們成為能擔當香港“一國兩制”發展和國家現代化建設的接班人；以及必須完善維護國家安全法律制度和執行機制。



李家超指出，國家實現全面中國式現代化的任務是任重而道遠，更要打穩堅實的法治基礎。二十大報告強調“在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家”，這句話精辟地點出法治在中國式現代化建設中的核心地位和重要作用，而法治的核心與基礎就是憲法。



“香港在‘一國兩制’下，擁有‘背靠祖國、聯通世界’的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，法治傳統源遠流長，營商環境自由開放，是世界上最具競爭力的經濟體之一。這些國際化優勢的基礎和保障，就是憲法和基本法共同構成香港特區的憲制秩序。”李家超強調，中國式現代化的道路要以《憲法》作保障；同樣地，香港特區走“一國兩制”這條在歷史上嶄新的道路，也一定要以《憲法》和《基本法》作為保障。《基本法》一開首就強調了“一國是根”、“一國是本”的最重要根基。



必須堅決落實“愛國者治港”



他就維護中央全面管治權和保障香港特區的高度自治權，以鞏固香港繁榮安定作三點分享。第一，要守護好管治權，就必須堅決落實“愛國者治港”。12月10日是區議會選舉投票日，他再次呼籲各位嘉賓和市民在投票日踴躍投票，為建設美好社區共同努力；第二，必須培養愛國新一代，使他們成為心系國家、具世界視野、有能力、能擔當香港“一國兩制”發展和國家現代化建設的接班人。政府將會全方位統籌協調，在社會建立以愛國愛港為核心，與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀，讓愛國之情扎根民心，團結一致為保持香港長期繁榮穩定作出努力；第三。必須完善維護國家安全法律制度和執行機制。香港在2019年經歷“黑暴”、港版“顔色革命”，社會秩序受到嚴重傷害，人心惶惶。在中央果斷施展組合拳，頒布實施香港國安法，完善特區選舉制度，落實“愛國者治港”原則後，香港實現由亂到治，現在已進入由治及興新階段。



他強調，基本法第二十三條賦予香港特區憲制責任，自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。政府正全力準備，明年完成本地立法。