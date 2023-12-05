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利比亞遣返147名非法移民
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2023-12-05 09:34:12
中評社香港12月5日電／利比亞非法移民管控部門4日將147名非法移民遣返回原籍國尼日利亞。
利比亞非法移民管控部門信息辦公室負責人法特希·什內布在接受新華社記者採訪時說，147名來自尼日利亞的非法移民將從的黎波裡米提加國際機場出發，被遣返回原籍國。這些人包括122名女性和25名男性。
2011年以來，利比亞政局陷入持續動蕩，許多非法移民以利比亞為中轉站，乘船橫渡地中海前往歐洲。國際移民組織統計數據顯示，今年以來，有1.5萬餘名非法移民在偷渡途中被截獲並返回利比亞。
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