﻿比利時2萬人示威　抗議環保不力

12月3日，民眾在比利時布魯塞爾參加氣候遊行活動。（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據大公報報導，當地時間3日，在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）舉行之際，約2萬人走上比利時布魯塞爾街頭示威，要求採取更多行動對抗全球暖化。



示威者高舉“地球只得一個，沒有Planet B！”等各式標語遊行，強調氣候暖化帶來的危機。他們要求各國採取更多應對措施，包括加快可再生能源的轉型。示威民眾安妮雅認為：“太遲了，我們不能再依賴政治人物，多年來他們沒有做到保護地球。”帶兒子參加的抗議人士約翰說：“我們要喚起每個人對於地球未來的意識，尤其是孩童，以及不聞不問的領導人，這真的很重要。”



報導指，組織“氣候聯盟”的活動人士呼籲政治人物們採取更加有力的措施來對抗全球暖化。示威者盧克抱怨比利時政府去參加COP28峰會卻沒有計劃，“沒有計劃，這真的太可惜了。”



COP28當天聚焦氣候變遷引發疾病造成的衝擊問題，主辦國阿聯酋和慈善團體承諾捐款7.77億美元（約60.6億港元）根除熱帶疾病。



2015年巴黎協定主張實現“相較於工業革命前，將全球平均升溫控制在攝氏2度內”，但如今進度落後，科學家警告這將會對天氣、衛生和農業等面向造成嚴重衝擊。