何立峰會見美國對外關係委員會前會長哈斯

（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰4日下午在人民大會堂會見美國對外關係委員會前會長哈斯，雙方就中美關係、中美經貿合作等議題交換了意見。



何立峰表示，中方願同美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，推進經貿各領域互利合作，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續的方向發展。中國堅定不移推進高水平對外開放，提升貿易和投資自由化便利化水平，歡迎包括美國企業在內的各國企業繼續來中國投資興業。