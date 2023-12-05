2023中國企業家博鰲論壇舉行

（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，以“聚焦新質生產力，增強發展新動能”為主題的2023中國企業家博鰲論壇主論壇4日在海南省瓊海市博鰲鎮舉行。本屆論壇由新華通訊社和海南省人民政府、中國品牌建設促進會等聯合主辦。



新華通訊社總編輯呂岩鬆在致辭中說，新質生產力以高新技術應用為主要特徵、以新產業新業態為主要支撐、符合高質量發展要求。新華社願同廣大企業家和各界人士一道，攜手探索加快形成新質生產力的實踐路徑，共同擔負起推動高質量發展的重大使命，為以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興作出應有貢獻。



海南省省長劉小明在致辭中說，5年來，海南自貿港建設實現從“順利開局”到“蓬勃興起”。海南將始終秉持親商、重商、愛商、護商理念，大力建設效能政府，持續優化“辦成事”的機制，打造“好辦事”的環境，形成“辦好事”的生態，竭力為來海南投資興業的企業家提供更多的機會、更優的服務、更好的體驗。



中國企業家博鰲論壇自2016年創辦以來，已連續成功舉辦七屆。2023中國企業家博鰲論壇設置了主論壇、鄉村振興與產業幫扶大會、碳達峰碳中和創新創造大會、新國貨品牌創新大會等多場平行論壇和分論壇，海南省委常委、宣傳部部長王斌等地方領導及專家學者、企業家等3500多名各界人士出席。論壇涉及領域眾多，充分體現了本屆論壇向新向實向未來的辦會理念，以及為參會企業提供跨界交流、資源對接、產業合作平台的初衷。