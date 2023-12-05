游淑慧問國籍申請時間? 蕭美琴稱沒放棄過

民進黨2024大選候選人賴清德副手蕭美琴受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）對於民進黨2024候選人賴清德副手蕭美琴的國籍問題，中國國民黨台北市議員、“立委”候選人游淑慧再提出質疑，要求“內政部”公布蕭美琴的國籍申請時間點，並感嘆現在的“內政部長”是林右昌、“中選會主委”是李進勇，此事恐成懸案。蕭美琴今天受訪強調，“我從來都沒有放棄過‘中華民國’國籍，2002年也放棄美國籍”。早年面對媒體論述可能根據國籍規定與戶籍規定有不清楚的地方，讓大家誤解，現在面對這個檢驗，希望大家回歸法律規定。



蕭美琴今天早上接受媒體人周玉蔻主持“新聞放鞭炮”廣播節目，會後受訪做上述表示。



游淑慧在臉書提到，按國籍法屬人主義，在外國出生的他或她，都可以申請“中華民國”國籍，但也可以不申請，“要申請才有，其子女始具“中華民國國籍”。游淑慧說蕭美琴從小就以美籍華人身分在台灣就學，其父似乎從未幫她申請過“中華民國”護照、身分證、戶籍，因此才會有蕭美琴2000年的無奈、奔走和碰壁。



蕭美琴指出，她覺得這個一切要回歸法律去看看國籍法與戶籍法，“我從來都沒有放棄過‘中華民國’國籍，且2002年已經放棄美國籍”。早年面對媒體論述可能根據國籍規定與戶籍規定有不清楚的地方讓大家誤解，現在面對各界檢驗希望大家回歸法律規定。



游淑慧希望妳公布申請國籍時間？蕭美琴說，我“從來沒有說要申請國籍，是申請戶籍”，“是申請‘中華民國’身分證”，我們在法律概念是無戶籍國民，這是台灣獨一無二，美國沒有戶籍制度，台灣必須要有戶籍才有身分證，可在台灣工作資格等，法律上比較複雜，“有關參選資格，應該回歸法律面，由法律面角度來看”。