以綠色動能引領高質量發展

北海鐵山港區一處充換電站。（來源：新華社） 中評社北京12月5日電／據新華社報導，看得見的紅花綠植和環保設施，看不見的綠色電力和智能化系統……初冬時節，沿著美麗的北部灣海岸走訪，綠色、低碳的場景在各個港口隨處可見。近年來，廣西北部灣港將綠色發展理念貫穿到港口規劃、建設、運營和臨港產業發展中，協同推進環境保護、節能減排、智慧港口建設，為高質量發展持續注入綠色動能。



系統謀劃，健全綠色發展體系



沿著進港大道進入北海鐵山港區，兩旁是十多米高的抑塵網，綠化帶中朱槿花、三角梅等簇擁綻放，封閉式運輸車輛來回穿梭，一派整潔有序的場景。



在鐵山港東岸碼頭，工人們正為碼頭投入運營做著各項準備工作，附近兩片海域，紅海欖、白骨壤等各類新種的紅樹林鬱鬱葱葱。碼頭負責人黃海祥介紹，通過與中國林業科學研究院、廣西紅樹林研究中心等合作開展常態化監測與修復工作，紅樹林生態系統正逐步改善。



除了看得見的綠色，還有看不見的綠色電力。近年來，北部灣港大力發展清潔能源，啟動港區風能、太陽能開發，加大充換電基礎設施建設。在各個港口，很多叉車、裝載機都是更新換代後的新能源車輛，門機等大型設施用上了綠電。



廣西北部灣國際港務集團負責人介紹，公司制定出台了北部灣港“十四五”綠色港口發展規劃和北部灣港零碳港口建設行動方案等，系統謀劃推進綠色港口建設。

