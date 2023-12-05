中國學者在俄羅斯中國國際學校給學生們做講座。（來源：人民日報海外版） 中評社北京12月5日電／據人民日報海外版報導，今年是共建“一帶一路”倡議提出10周年。10年間，一批心懷祖國、志在四海的江蘇籍僑胞在各自領域辛勤耕耘，積極參與共建“一帶一路”，在分享機遇、發展事業的同時，也為中國與“一帶一路”共建國家友好往來添磚加瓦、鋪路架橋。



抓住發展機遇



共建“一帶一路”倡議提出10年來，“朋友圈”持續擴大。截至2023年8月，中國已與152個國家、32個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件。在各方共同努力下，共建“一帶一路”取得豐碩成果。身處世界各地的江蘇籍僑胞，既是見證者，也是受益者和參與者。



“這10年，我們與‘一帶一路’同行。”新加坡超級旅遊集團總裁黃鈺祥直言，過去10年是他在旅遊、金融、人工智能、大健康等多個產業跨界發展的“黃金十年”。“共建‘一帶一路’深化互聯互通，使各國之間交往日益頻繁、交通成本降低，大大提高了旅遊企業的盈利空間。近年來，乘著共建‘一帶一路’倡議的東風，我們集團在旅遊領域大展拳腳，組織新加坡遊客赴中國旅遊的業務量占到整個集團業務量的30%以上。”黃鈺祥說，今年，中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，這意味著中新雙方互利合作將進一步釋放潛能。



近些年，越南中國商會江蘇企業聯合會會長徐傳祿的事業也因共建“一帶一路”倡議而迎來新發展。2015年，中國與越南發表《中越聯合聲明》，宣布推動“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”構想對接。“很快，大量中國訂單湧入越南，運動鞋代工行業得到快速發展。”徐傳祿介紹，2016年，他在越南開辦的運動鞋代工廠規模擴大1倍，新增4條生產線，年產值突破1000萬元。



“在共建‘一帶一路’框架下，跨境貿易更加便捷。如今，我的工廠通過‘集中採購＋跨境電商’模式，先從東南亞採購集散中心採購原材料，再在越南生產，最後通過跨境電商平台遠銷‘一帶一路’共建國家，節約了大量人力物力，實現了跨境貿易便利化。”徐傳祿說。



緬甸江蘇商會會長惠源在緬發展的10年，與共建“一帶一路”緊密相關。2013年，惠源在緬甸創辦紙業公司，此後又成立蘇商集團總公司。隨著中緬共建“一帶一路”合作不斷深入，2019年惠源與其他幾名江蘇籍僑商創立緬甸江蘇商會、緬甸江蘇同鄉聯誼會，在為會員企業搭建交流合作平台的同時，也努力推動中緬商界往來。“在共建‘一帶一路’框架下，中緬經濟走廊、中緬邊境經濟合作區等工作順利推進，造福兩國民眾，更為我們海外僑胞帶來千載難逢的發展機遇。”惠源說。

