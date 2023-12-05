第十七屆“世界海南婦女論壇”舉辦

12月4日，第十七屆世界海南鄉團聯誼大會“世界海南婦女論壇”在廣州市舉辦。（來源：中國僑網） 中評社北京12月5日電／據中國僑網報導，瓊州巾幗聚羊城，鄉音鄉情話家風。12月4日，第十七屆世界海南鄉團聯誼大會“世界海南婦女論壇”在廣州市舉辦。



本次“世界海南婦女論壇”主題為“中華傳統家風文化傳承和發展”。海南省婦女聯合會黨組書記、主席陳健嬌說，這次世界海南鄉團聯誼會首次增設世界海南婦女論壇，目的是搭建婦女學習、交流和發展平台，共同探討交流和弘揚中華傳統優秀文化。



論壇上，中國婦女報社（全國婦聯網絡信息傳播中心）社長（主任）兼總編輯孫錢斌，中共中央黨校（國家行政學院）教授、博士生導師王傑，海南大學“一帶一路”研究院高級研究員雷倩，奧運冠軍、世界冠軍鄧亞萍，馬來西亞海南會館聯合會總會長林秋雅、上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會業務處（研究室）副處長（副主任）宋時娟等6位來自不同領域的嘉賓代表，圍繞主題進行了一場內容豐富、精彩紛呈的演講與分享。



其中，林秋雅娓娓道來身處海外受中華家風的浸潤及惠益，細膩感人；雷倩分享了自家跨海薪傳的海峽兩鄉情，篤定動人；鄧亞萍則以“體育是最好的挫折教育”為題，分享了自家三代人的體育傳承故事，質朴溫馨。



陳健嬌說，婦女能頂半邊天，這一點在不斷加速的現代化進程中越來越凸顯，關於女性力量和作用的話題，越來越多地被人們關注和討論。希望廣大婦女同胞能夠厚植家國情懷，堅定文化自信，積極傳承和弘揚中華優秀傳統文化，自覺做中華優秀傳統文化的傳承者和海內外同胞心靈契合的促進者。



此次“世界海南婦女論壇”由海南省婦聯、海南大學、廣東省海南聯誼會主辦。