蕭美琴否認“台獨”工作者　稱和平是唯一選項

民進黨2024副手候選人蕭美琴接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨2024候選人侯友宜要求說清楚是否“務實‘台獨’工作者”？民進黨副手候選人蕭美琴今日表示，這是中國製造的標籤，賴清德也提到過會務實看待國際挑戰，“和平是唯一選項”。



蕭美琴今天早上接受媒體人周玉蔻主持“新聞放鞭炮”廣播節目，會後受訪做上述表示。



蕭美琴稱，她覺得這些標籤是中國在選戰中，製造一些激起民眾的恐慌。我們在選戰過程中，希望回歸政策，面對複雜國際挑戰要維持各方平衡，台灣人民決定自己未來需求，賴清德也提到過會務實看待國際挑戰，“和平是唯一選項”。



美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅昨天在台大演講提及中國要影響台灣選舉，蕭美琴稱，從台灣第一次“總統”大選，就可以看到中國試圖影響選民手段，現在進化了各種報導、邀訪基層組織等，網路平台也有很多假訊息，看到很多對我們指指點點的評論都是介選。



周玉蔻也提到，妳公開批評趙少康，趙很兇，蕭美琴解釋說，不是批評是觀察，這是趙的風格，趙是多年前的政治前輩，但是趙少康每天都在罵人，她會預期碰到犀利批評、或是批判，這是趙少康風格，“我都有準備”。



至於對台灣民眾黨副手人選吳欣盈的看法，蕭美琴則說，見過吳幾次，像是小學妹的感覺，因為吳才到“立法院”沒多久。吳對於金融、主權基金都在爭取支持。



蕭美琴說，大家進入政治漩渦，用疼惜角度來看，雖然競爭關係但是可以理性競爭，常常講君子之爭，政壇上沒有多少有君子之爭，希望大家各自爭取支持，如果我們可以有比較好典範那也不錯。