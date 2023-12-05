近日，工人在位於江蘇省南通市通州區興仁鎮的一家罐式儲運設備製造有限公司標罐車間忙碌。該公司是國家第二批專精特新“小巨人”企業，參與起草了多項國家標準。（來源：人民視覺） 中評社北京12月5日電／據人民日報海外版報導，記者日前從國家市場監督管理總局獲悉，今年以來，市場監管總局（國家標準委）積極實施《質量強國建設綱要》《國家標準化發展綱要》，加大標準供給力度，以高標準引領高質量發展。前三季度國家標準供給規模同比增長超過110%，有力支撐經濟運行持續好轉。



前三季度，新批准發布國家標準1971項，同比增長110.6%。其中，工業領域發布國家標準1660項，占比84.2%；農業農村領域發布國家標準122項，服務業領域發布國家標準118項，社會管理和公共服務領域發布國家標準71項。



團體標準和企業標準公開同比增長20%和12%以上。“《推薦性國家標準采信團體標準暫行規定》《企業標準化促進辦法》的發布，有力促進團體標準、企業標準創新發展。”市場監管總局（國家標準委）有關負責人介紹，前三季度，社會團體新公開團體標準13972項，同比增長22.0%；企業自我聲明公開標準391230項，同比增長12.6%，其中高新技術產業標準共181778項，占比達46.5%。



“一帶一路”標準信息服務近千萬次。加快“一帶一路”共建國家標準信息平台、技術性貿易措施公共服務平台以及合格評定服務貿易便利化信息平台的建設，促進“一帶一路”規則標準軟聯通。目前，已集成149個國家的標準化概況、129萬個標準題錄信息；收錄涵蓋機電、輕工紡織、農副產品、食品等7大行業30餘個細分產業領域的法規、標準、合格評定和案例等行業報告內容；為出口企業提供信息服務超970萬次。



此外，還簽署促進粵港澳大灣區標準的合作備忘錄，啟動標準信息平台及灣區標準標識，圍繞高共性、易融合的重點領域，首次公布110項粵港澳大灣區共通執行標準清單，涵蓋食品、中醫藥、交通、養老、物流等25個領域。



據瞭解，市場監管總局（國家標準委）將進一步加大《質量強國建設綱要》《國家標準化發展綱要》實施力度，聚焦新技術、新產業、新業態和新模式，健全標準供給機制，提高標準供給效率，更好促進經濟社會高質量發展。