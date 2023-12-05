中評社北京12月5日電／網評：工會小站 暖心港灣



來源：人民日報 作者：王立忠



工會小站，貼心服務。不久前，山西省總工會等部門下發《關於推進群眾安康工作服務站建設的指導意見》（以下簡稱《意見》），對推進群眾安康工作服務站建設作出安排，旨在把群眾安康工作服務站建設成職工願來常來的貼心小家、靠得住的港灣。



職工群眾在哪裡，工會服務就要延伸到哪裡。全國各級工會全面貫徹落實黨的二十大精神，充分發揮自身特點和優勢，認真做好服務工作，努力把黨和政府的關心關懷送到廣大職工群眾心坎上。經過多年建設，工會服務站點已遍布全國，服務網絡也越織越密。目前，全國工會系統已累計投入資金21.5億元，建成各類服務站點12.17萬個。走在大街小巷，一個個“暖心驛站”為外賣小哥、快遞員等勞動者提供暖心服務，有效解決了戶外勞動者遮風避雨、納涼取暖、喝水熱飯、歇腳如廁等難題，受到廣泛歡迎。



建設好工會服務站點，是落實黨中央決策部署、滿足職工群眾需求的現實需要。自2020年以來，山西省總工會大力推進省級“工會愛心驛站”建設。截至今年上半年，全省已建成各類愛心驛站5813個。面對龐大的勞動者群體，服務站點還存在覆蓋面不足、發展不平衡不充分等問題，亟須進行升級改造。此次山西省出台《意見》，對推進群眾安康工作服務站建設作出進一步安排，把服務範圍拓展到非煤礦山、危化、電力、交通、建築、冶金工貿以及新就業形態等行業，將讓更多普通勞動者受益。



群眾安康工作服務站建設要力戒形式主義，切不可搞“面子工程”。服務站可單獨設立服務場所，也可與“職工之家”、心理健康基地等融合建設。要提升服務的針對性、專業性、實效性，做到既建得好又管得好更用得好。根據勞動者需求，不斷豐富服務內容，把服務站點打造成為凝心聚力的宣傳站、關心服務的前哨站、補能休息的中轉站、傳遞愛心的接力站，方能更好地服務廣大職工群眾。



（摘編自《山西日報》，原題為《工會“小站點”服務好職工“大民生”》）



