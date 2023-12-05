賴清德老家違建逃稅　藍營民代要求拆除補稅

國民黨王鴻薇與林國春召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月5日電（記者 俞敦平）民進黨2024大選候選人賴清德的違建逃稅案近日持續發酵，中國國民黨“立委”王鴻薇與板橋西區“立委”候選人林國春5日上午於“立法院”召開“賴清德違建案逃稅確定？！王鴻薇林國春爆新北市政府認定違建！”記者會。公布新北市政府已經認定賴清德老家是“既存違章建築”，依法得拆除（非優先）。他們痛批賴清德不但有違建，還涉嫌逃漏房屋稅，是“罪加一等”的行為，並要求賴清德提出補繳證明，否則就是帶頭示範拒繳稅，影響“國家”財政。



王鴻薇指出，賴清德逃漏稅如果事實確定，事態相當嚴重，在國際上都是重大政治醜聞，幾乎都會導致政治人物下台負責。她舉例“巴拿馬文件事件”，揭露了多位國家領袖或政治人物的親友涉及逃稅，引發多國政府展開調查。她還提到，瑞典、法國、西班牙、日本等國都有因為逃稅而辭職的政治人物案例，賴清德不能裝死，嚴重踩到了身為政治人物的道德底線。



林國春表示，他已經在新北市議會總質詢時，親自送交違建、逃稅的相關事證給新北市代理市長劉和然，而財政局局長陳榮貴表示該案目前查不到有繳稅資料。他質疑賴清德是否有補繳稅款，並批評賴清德“這麼大的官員（家中違建）”市府沒有執行拆除，卻處罰小市民，這樣如何處理民眾陳情，如何服眾。他建議市府都比照賴清德案標準處理既存違建，到明年1月13日以前都不要再發公文，沒補稅也不要催繳了。



王鴻薇強調，既然新北市工務局已經認定，賴清德老家屬於2009年6月24日以前既存違章建築，依法必須拆除（非優先），如果過去資料沒有賴清德繳稅紀錄，也沒有後續補繳或訴願，現在已經超過期限，請賴清德“該拆就拆“。所有政治人物都自行拆除，就賴清德最賴皮，難道這又是綠能你不能？只要賴清德一天不拆，她就會監督到底，要求新北市政府有所動作。