蕭美琴透露借穿蔡英文二手衣　交情超級好

民進黨2024副手候選人蕭美琴穿著深黑色套裝，加上藍色毛衣內搭，穿衣風格類似蔡英文。她沒說這套是不是蔡英文的二手衣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴今天接受媒體人周玉蔻專訪時，透露自己與蔡英文好交情，不只是現在隨行的造型師林子瑄就是蔡英文專用造型師，蕭還透露，“蔡有些二手衣就借給我穿”，蔡感覺上很期待明年5月可以卸下重擔，“衣服不穿就交給我，誰會嫌棄‘總統’的衣服”。她強調，我們都喜歡自然舒服就好，蔡有要她不要太緊張，要休息要顧好身體，“就像蔡媽媽”。



蕭美琴今天早上接受媒體人周玉蔻主持“新聞放鞭炮”廣播節目專訪。



蕭美琴今天穿著深黑色套裝，加上水藍色毛衣內搭，穿衣風格很類似蔡英文。



周玉蔻提到，回來有和蔡英文見面？蕭美琴說，蔡關心選情也關心她吃得健康嗎？以及要穿什麼，有些二手衣就借給她穿。她跟蔡認識這麼多年，都相互給建議。這幾年擔任駐美代表，蔡就是她的老闆，有蔡英文充分授權，除了有些事情蔡比較執著以外，其他就她充分發揮。針對這次選情，蔡也沒有太多細部的指點。



周玉蔻詢問你們是閨密？蕭美琴說，自己比蔡英文小一點，當然是好朋友，蔡參選新北市長時，是第一次參選，去選新北市長前，“在我家住過一段時間，因為我家就在新北市”。我們算是熟啦，我們很多想法蠻像的，也互相瞭解，蔡知道她不會濫用“總統”授與的權力，兩人保持良好合作。