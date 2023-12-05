擔任副手成深宮怨婦？蕭美琴：我耐得住寂寞

蕭美琴今天接受周玉蔻專訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月5日電（記者 黃筱筠）民進黨2024副手候選人蕭美琴今天接受媒體人周玉蔻專訪，被問到身為副手未來“深宮怨婦”會不會出現在妳身上？蕭表示，賴清德選擇她搭檔是看中她的一些經驗，不是每天都很高調的展現，她不是很喜歡上媒體，她在花蓮這麼多年熟悉孤單、熟悉遠離政壇核心，在邊緣做她的事情，“我是耐得住寂寞的人”。之前駐美代表在前線拼外交，找誰吃飯、演講活動、上不上媒體，都有自己決定的空間，現在角色不一樣。



蕭美琴年輕時回到台灣的第一個工作是替呂秀蓮工作，呂曾經說“副總統”是“深宮怨婦”。周玉蔻詢問蕭，妳過去很活耀，未來是要在府內等下班嗎？蕭表示，“我是不可能等下班，我是耐的住寂寞”，但是她不會衹有乾坐著等“總統”指示，他們要去瞭解外面情況，台灣自己要實體走出去有難度，但是在美國可以相處認識這個世界，可以維持跟大家同步接軌、比較直接，我們要花更多時間提昇資訊，不可能坐著等待，要花時間提昇經驗。



有支持者說，為了要搶救賴清德才把妳調回來會感覺委屈嗎？蕭美琴說，“我不會用委屈形容”，就是進入另外人生階段，對美關係不會受到影響，有接任的駐美代表，駐美團隊也都非常優秀，每個前線外交官都非常熟悉，何時要做決定，代表都會做很好安排。



支持者在網路都喊“美德配”，把妳名字放前面，連放個貓的流量很高，都有2萬多個讚，高過賴清德很多倍，會不會功高陣主？



蕭美琴說，2萬多的讚有什麼高過誰的，而美德配是選舉標語很漂亮，沒有特別意涵，賴歷練這麼完整，“我沒有什麼企圖啦！”



她也說，賴清德是求好心切、是很認真的人，希望不斷找到可以更好的地方，她不覺得賴有距離感，可能我們認識很久。他很嚴肅看待每個問題，可能就會覺得無趣，就像教授認真的講課，大家嚴肅看待，但是若有教授講笑話，就會覺得有趣，但是今天是選“總統”，也許認識他很多年，沒有覺得有違和的地方，如果大家覺得可以多點互動，我們就一起努力。



有關於美方對於賴清德有“疑賴論”，是因為人格特質不同嗎？蕭美琴也說，每個人個性不一樣，為什麼賴要執意找她搭檔，這要問賴。但是賴應該是借重她過去從政歷練，大家看到她駐美這幾年，但是她也在偏鄉打拼過，各方面歷練、光譜非常寬。



周玉蔻又追問，你們晚上要打電話聊聊天，排好明天要講什麼嗎？蕭美琴也說，我們就一拍即合，偶而賴清德會傳新聞訊息等，昨晚就因為看了專訪，有傳一個訊息給她。賴說很感動謝謝她對台灣的努力，沒想到賴這麼晚還在看節目。