社評：人工智能技術催生新的工業革命

中評社北京12月7日電（評論員 喬新生）人工智能技術為何成為中美關注的焦點，原因就在於，人工智能技術催生工業革命。工業革命發展歷程表明，科學技術發展，對於工業文明發展產生極大的推動作用。然而，歷史上每一次技術創新都沒有像人工智能技術那樣，對工業文明發展起到顛覆作用。



首先，人工智能改變了人與自然、人與機器之間的關係。在工業革命發展歷史上，隨著科學技術的發展，人們借助於機械運動，減少體力勞動。借助於電力革命，實現自動化生產，借助於信息革命，實現生產要素的快速交換。人工智能技術的出現，徹底改變了傳統的工業革命發展模式。人工智能是對人類發展歷史的顛覆，同時也是對人類文明的重大挑戰。各國之所以高度重視人工智能，並且把人工智能安全視為工作的重中之重，根本原因就在於，人工智徹底顛覆了人與機器之間的關係。借助於數據庫和運算技術，機器人可以代替人類進行邏輯思考，可以在人類尚未到達的邊界，產生新的材料、新的概念、新的文明。



《自然》雜誌發表文章，披露在人工智能技術應用中，科學家使用“材料探索圖形網絡”，已經發現和合成新的無機化合物，發現許多新材料。這是人類文明發展史上從來沒有過的事情。過去人類依靠自身的知識技能，可以合成化合物，發現新的材料。但是，由於人類在科學研究的過程中需要投入大量的精力，以至於在化合物的人工合成方面、在新材料的製造方面進展緩慢。可是，採用人工智能技術之後，人們可以輕而易舉地合成化合物，並且輕鬆地獲得新的材料。這對於工業發展具有決定性的作用。



依靠人工智能技術，人們可以根據需要，不斷地合成新的化合物，並且製造出新的材料，廣泛應用於數字技術和太空產業發展。不遠的將來，人們或許可以借助於人工智能技術，生產出更加輕盈的飛行器，可以製造出更快的高速鐵路系統，可以根據人們的需要，自由合成發電裝置，人類可以永遠擺脫對地球資源的依賴，可以利用人工智能技術製造各種各樣的物質材料。或許有一天，人們可以根據需要，製造機器人，代替人類思考。到那個時候，人類解放的不僅僅是生產力，人類將徹底解放自己。但是，如果人類不再從事生產勞動，人類的價值如何體現出來，在地球文明發展的過程中，人類是否會被邊緣化，這又是一個新的問題。

