社評：以前瞻和戰略眼光發展中越關係

中評社北京12月6日電（評論員 喬新生）中國外交部長王毅12月1日抵達越南河內，主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議，會見越南共產黨中央總書記阮富仲。雙方就提升兩國關係定位達成共識。



中國和越南都是社會主義國家，但是，在發展的過程中，出現了一些分歧。歷史糾葛以及現實經濟利益衝突，使得兩國關係發展充滿不確定性。越南國內的民族主義情緒以及南北經濟發展差距，使得越南國內暗流湧動。中越關係發展充滿變數。中國一些學者認為，基於現實考慮，中國不應該與越南加強經濟合作關係，不應加大對越南的投資，幫助越南實現工業化，因為一旦越南走上了經濟快速發展的道路，中越關係必然會發生變化，領土爭端以及政治上的分歧，有可能會使兩國兵戎相見。中國在處理中越關係問題上，應當吸取歷史教訓，一方面按照市場經濟的原則開展經濟合作，另一方面對於越南經濟的快速發展和工業化建設，應當始終保持高度警惕，因為衹有這樣，才能避免重蹈覆轍。



可以非常坦率地說，在發展中越關係問題上，必須克服錯誤的思維定勢，以前瞻性和戰略性的眼光，看待中越關係發展問題。



首先，中越處於不同的發展階段，經濟具有高度的互補性，中越經貿合作，可以實現互利雙贏。中國處於工業化的高級階段，正朝著數字化方向發展。中國在數字經濟發展領域積累了先進的技術，形成了完整的產業鏈和主要產品零部件的供應鏈，只要積極開拓市場，增強中國產品的競爭力，中國在工業化發展的高級階段就一定能占據主動地位。越南正處在工業化發展的初級階段，來料加工仍然是越南工業經濟發展的主要表現形式。近些年來，越南採取一系列的措施招商引資，吸引美國、日本、韓國、中國等國家在越南投資設立工廠，越南經濟發展速度曾經一度處於亞洲乃至世界前列。但是，隨著美國聯邦儲備委員會提高利率，越來越多的資金從越南撤出，越南經濟一落千丈。這種依靠外來資本、技術實現工業化的發展模式，導致許多發展中國家的工業化半途而廢，一些國家甚至出現債務困境。



當前越南所面臨的最大問題就在於，美國一方面試圖拉攏越南，強化自己在東亞地區的戰略地位，可是另一方面，又不願意對越南完全開放市場，越南依靠美國市場發展工業經濟的戰略始終無法落地。對於越南政府來說，吸引外資、利用外國技術發展工業經濟是矢志不渝的目標。美國以及日本、韓國投資萎縮情況下，選擇與中國的合作，是越南穩定經濟的不二法門。這就不難理解，為何近一段時間越南政府官員頻繁訪問中國，目的就是希望中國增加投資，轉移產業，確保越南經濟不會出現斷崖下跌。

