侯康配定裝照亮相　搭檔默契十足

“侯康配”公布定裝照，一組是代表國民黨的深藍色系，另一組則是休閒風格的灰色系。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社新北12月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜、副手趙少康今日正式公布“侯康配”定裝照，兩人共拍了兩組色系的照片，一組是代表國民黨主色調的深藍色系，另一組則是休閒風格的灰色系。幕僚透露，侯康二人組拍照時默契十足，而且互動自然，笑聲不斷，彼此默契十足，趙擔任副手也讓地方支持者振奮。



侯友宜、趙少康競選辦公室今日舉行“侯康配新視覺公布記者會”，出席人員為侯友宜、趙少康競選辦公室新聞組副召集人錢震宇、發言人李利貞以及三重永安里長黃麗伃。



記者會上公布侯友宜、趙少康定裝照以及廣告宣傳預告片、錄音。拍攝時侯友宜、趙少康穿著兩款不同色系的西裝，一款是較為正式的深藍色，另一款則是較為休閒的灰色系，呈現出兩種不同的風貌。至於宣傳預告片則是呈現拍攝定裝照當天的側拍，侯、趙兩人互動自然，笑聲不斷，“侯康配”一成軍就默契十足。



錢震宇表示，自從宣布由趙少康擔任侯友宜副手以來，支持者感到非常振奮，地方上希望趕快提供侯友宜、趙少康的定裝照，來自地方選區的電話湧入競選辦公室。



李利貞表示，拍攝當天時間是一大早，不過兩位主角都非常有精神，拍攝過程因為事先沒有寫好腳本，預告片的側拍內容就是呈現兩人真實互動情形，展現彼此默契。拍攝時攝影師有準備時尚雜誌照片給兩人參考動作，但最後還是自由發揮拍出來效果最好，而且事前大家沒講好西裝顏色，沒想到當天搭出來效果卻挺好的。



錢震宇補充說明，副手推出來以後，國民黨這組候選人也是默契最好，能力最好，資歷最好，都是三組裡面最優秀的，而且保證沒有國籍問題，定裝照與宣傳短片出爐後，一定可以吸引更多選民，接下來各地競總與“立委”候選人將陸續開始啟用這組定裝照。



黃麗伃則說，侯友宜很用心聆聽基層聲音，把每一件基層小事做到最好，她看到侯友宜的勇敢、果決與執行力，但侯友宜參選2024以來，這個形象淡掉了，對手不斷透過媒體欺負他、抹黑他，但所有里長不應該忘記疫情期間侯友宜對我們的重視，如果不支持這麼有執行力的人，那她會很難過，我們應該要把這四年侯友宜的付出記在心裡，在這次選舉用心支持他。