藍白整合遭列被告　柯：藍可惡、綠更可惡！

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電（記者 鄭羿菲）針對藍白整合涉“搓圓仔湯”，台北地檢署將馬英九、台灣民眾黨2024候選人柯文哲、中國國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫等4人，列為“選他字”被告。柯文哲5日表示，2014年他與民進黨合作選台北市長，中國國民黨並沒有起訴他“搓圓仔湯”，2023年藍白合都還沒有成功，卻要把他列為“選他字”被告起訴，所以說國民黨已經夠可惡了，民進黨更可惡！



藍白合協商期間，“台獨”團體台灣國理事長陳峻涵向北檢告發，指控侯友宜、柯文哲、朱立倫及馬英九等4人，涉嫌違反“總統”“副總統”選罷法“搓圓仔湯”條款。台北地檢署已將馬柯侯朱列為“選他字”被告。



柯文哲5日上午召開“勞動政見記者會”，出席者包括民眾黨“立委”賴香伶、柯文哲競選總幹事黃珊珊、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希、台灣大學財金系教授張森林、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、策略長莊錦華。



馬柯侯朱在11月15日簽下6點共識，國民黨台北市議員鍾小平曾透露，談判其實有第7點，但不能化為文字，就是“柯文哲答應當副手，且賦予‘修憲’任務”。對此，柯文哲笑說，就簽6點哪來第7點，是去哪看到的？鍾小平的話你也信？