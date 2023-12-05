美麗島最新民調　柯文哲只剩下14.9%

台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲在藍白合破裂之後，支持度明顯滑落。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月5日電／2024大選進入倒數，在藍白合破局之後，國民黨參選人侯友宜的支持度逐漸上升，而民眾黨參選人柯文哲則逐漸下降，根據《美麗島電子報》5日公布的最新民調顯示，柯的支持度更跌破15%，只剩下14.9%。



《美麗島電子報》今公布最新2024大選追蹤民調，民進黨賴蕭配38.0%、國民黨侯康配31.7%、民眾黨柯盈配14.9%。除了大選支持度，此份民調也詢問，明年是否該政黨輪替，結果顯示，32.6%受訪者認同民進黨繼續執政，28.6%認為換國民黨，13.2%換民眾黨。



國民黨“副總統”參選人趙少康曾說，把民眾黨“總統”候選人柯文哲的支持度打到20%以下，國民黨有45%就贏了。侯康配成軍後，支持度持續上揚，反觀柯盈配則是一路下滑，不但很快就跌破20%，如今更跌破15%，讓棄保的氣氛儼然提前發酵。



本次調查時間2023年11月30日至12月1、4日為追蹤民調第82波。



抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”（ proportionate stratified random sampling ）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後，由 CATI系統主機派號前， 再經“隨機跳號”（ random －digit digit－dial， RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。



